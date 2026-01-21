Alejando Gertz Manero rendiría protesta como embajador de México en Reino Unido este 26 de enero de 2026

Ciudad de México.- La Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales de la Comisión Permanente citó a comparecer este jueves 22 de enero de 2026 al exfiscal Alejandro Gertz Manero, quien rendirá protesta como embajador de México en el Reino Unido el día lunes 26 de enero del presente año como parte del procedimiento, confirmó la senadora morenista Verónica Camino Farjat.

"Haremos la notificación a todos los integrantes para citarlos a la comisión, mañana estaríamos empezando esta comparecencia a las 11:30 de la mañana y tendremos ahí la intervención de los diferentes grupos parlamentarios", señaló la senadora en entrevista con medios de comunicación.

La sesión dará inicio con un mensaje de Gertz seguido se realizarán las inversiones y preguntas de cada grupo parlamentario sobre su posible ratificación, continuando con el cierre del evento en el cual se volverá a escuchar al próximo embajador ante Gran Bretaña.

Verónica Camino asegura que queda descartado un 'Fast track'. "Al contrario. Nosotros fuimos muy claros al momento de decir que haríamos un proceso ordenado y esos fueron los acuerdos que tomamos con cada uno de los grupos", comentó.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, confirmo que el día jueves 22 de enero de 2026 la Primera Comisión de Permanente ya tiene un dictamen listo sobre la ratificación de Gertz.

"De no ser así, por supuesto, tendría que ir al senado, pero todavía hay plazos perentorios. Hay voces que ya han dicho que hay condiciones para que ese acuerdo se construya o se delinee; es algo que le toca a la comisión, no le toca al pleno, sino al dictamen corresponde a la Primera Comisión", señaló. Se prevé que Alejandro Gertz rinda su protesta en la sesión del próximo lunes 26 de enero de 2026.

Fuente: Tribuna del Yaqui