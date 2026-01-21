Clima en México HOY: Pronostican nuevo Frente Frío, LLUVIAS y caída de granizo este miércoles

Ciudad de México.- Este miércoles 21 de enero de 2026, el clima en México presentará condiciones que requieren atención, principalmente por la presencia de lluvias en varias regiones, bajas temperaturas durante la mañana y la noche, así como rachas de viento que podrían generar afectaciones. Revisar el pronóstico antes de salir puede ayudar a prevenir contratiempos, sobre todo en zonas donde se esperan chubascos, niebla o ambiente gélido. ¡Aquí la información!

Así será el clima en México este miércoles

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), durante la jornada, un nuevo Frente Frío se aproximará a la frontera norte de México, lo que provocará incremento en la intensidad del viento, especialmente en Coahuila, donde se prevén rachas de hasta 60 kilómetros por hora. Al mismo tiempo, un canal de baja presión se mantendrá sobre el sureste del país y la península de Yucatán, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe.

Así será el clima en México este miércoles. Foto: Conagua

Esta interacción será clave para el desarrollo de lluvias en el sureste y el oriente del país. Adicionalmente, persistirá un ambiente frío a muy frío durante la mañana y la noche, con presencia de bancos de niebla en zonas de la Mesa del Norte y la Mesa Central, lo que podría reducir la visibilidad en carreteras y zonas urbanas.

Pronóstico de lluvias para hoy 21 de enero

Para este miércoles se prevén lluvias puntuales fuertes en Quintana Roo, con acumulados significativos. Asimismo, se esperan intervalos de chubascos en entidades del norte, noreste, centro y sur del país, incluyendo Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán. También se pronostican lluvias aisladas en estados como Chihuahua, Sinaloa, Jalisco, Nayarit, Colima y Tabasco.

Estas precipitaciones podrían ocasionar incrementos en niveles de ríos y arroyos, encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.

Pronóstico de temperaturas en México

En cuanto a las temperaturas máximas, se espera ambiente caluroso en estados del Pacífico, con valores de 35 a 40°C en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, principalmente en zonas costeras. En Baja California Sur, Morelos y el suroeste de Puebla, las máximas rondarán entre 30 y 35°C.

Por otro lado, las temperaturas mínimas seguirán siendo bajas en gran parte del país. Se prevén valores de hasta -10 grados con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango, mientras que en regiones montañosas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, Estado de México, Puebla y Veracruz, el termómetro podría descender por debajo de los cero grados. En el centro del país, como la Ciudad de México y Morelos, las mínimas oscilarán entre los 0 y 5°C.

