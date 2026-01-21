Clima para HOY miércoles 21 de enero en la NOCHE: Se prevén LLUVIAS AISLADAS en estas regiones

Ciudad de México.- Para este miércoles 21 de enero de 2026, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) están previendo lluvias aisladas en diversas regiones del país, así como chubascos; aquí te presentamos el reporte puntual del clima para que las precipitaciones no te tomen desprevenido durante esta noche. A continuación, te presentamos el reporte detallado de las condiciones climatológicas a partir de las 20:00 horas y durante las primeras horas del jueves 22 de enero.

¿Cómo será el clima para hoy en la noche, miércoles 21 de enero de 2026, en la noche?

De acuerdo con la Conagua, se esperan de las 20:00 horas en adelante lluvias aisladas y chubascos en diversas regiones del país debido a una vaguada en niveles altos de la atmósfera en interacción con la corriente en chorro subtropical y con inestabilidad atmosférica. "Todas las lluvias estarán acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Además, existen condiciones para lluvia engelante y caída de aguanieve en cimas montañosas". Aquí el reporte de dónde lloverá:

Para conocer los fenómenos #Meteorológicos que se encuentran actualmente en #México y las condiciones del tiempo que generarán esta noche, y mañana en territorio nacional, ingresa a https://t.co/R8Yan9wj3l pic.twitter.com/xze9rbEOnd — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 22, 2026

Lluvias aisladas:

Baja California

Chihuahua

Aguascalientes

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Chubascos en:

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas

Durango

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala

Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental)

Guerrero

Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Olmeca)

El SMN señala que el frente frío número 30 se mantendrá como estacionario sobre el norte y noreste mexicano, propiciará rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora (km/h) en dichas regiones.

¿Dónde lloverá mañana 22 de enero de 2026?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Campeche y Quintana Roo.

Campeche y Quintana Roo. I ntervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Sonora, Chihuahua, Guerrero, Puebla (Valle Serdán), Oaxaca, Veracruz (Olmeca), Chiapas, Tabasco y Yucatán.

Baja California, Sonora, Chihuahua, Guerrero, Puebla (Valle Serdán), Oaxaca, Veracruz (Olmeca), Chiapas, Tabasco y Yucatán. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Veracruz (Capital, Las Montañas y Los Tuxtlas).

