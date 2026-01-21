Clima para HOY miércoles 21 de enero en la NOCHE: Se prevén LLUVIAS AISLADAS en estas regiones

Ciudad de México.- Para este miércoles 21 de enero de 2026, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) están previendo lluvias aisladas en diversas regiones del país, así como chubascos; aquí te presentamos el reporte puntual del clima para que las precipitaciones no te tomen desprevenido durante esta noche. A continuación, te presentamos el reporte detallado de las condiciones climatológicas a partir de las 20:00 horas y durante las primeras horas del jueves 22 de enero.
¿Cómo será el clima para hoy en la noche, miércoles 21 de enero de 2026, en la noche?
De acuerdo con la Conagua, se esperan de las 20:00 horas en adelante lluvias aisladas y chubascos en diversas regiones del país debido a una vaguada en niveles altos de la atmósfera en interacción con la corriente en chorro subtropical y con inestabilidad atmosférica. "Todas las lluvias estarán acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Además, existen condiciones para lluvia engelante y caída de aguanieve en cimas montañosas". Aquí el reporte de dónde lloverá:
Lluvias aisladas:
- Baja California
- Chihuahua
- Aguascalientes
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
Chubascos en:
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Durango
- Michoacán
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Tlaxcala
- Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental)
- Guerrero
- Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Olmeca)
El SMN señala que el frente frío número 30 se mantendrá como estacionario sobre el norte y noreste mexicano, propiciará rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora (km/h) en dichas regiones.
¿Dónde lloverá mañana 22 de enero de 2026?
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Campeche y Quintana Roo.
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Sonora, Chihuahua, Guerrero, Puebla (Valle Serdán), Oaxaca, Veracruz (Olmeca), Chiapas, Tabasco y Yucatán.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Veracruz (Capital, Las Montañas y Los Tuxtlas).
Fuente: Tribuna del Yaqui