Gobierno de Sheinbaum anuncia inversión histórica para BACHES y reparación de CARRETERAS

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo', encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el Gobierno Federal anunció un programa de gran alcance que busca atender uno de los problemas más recurrentes para automovilistas y transportistas: los baches y el deterioro de la red carretera federal. La estrategia contempla inversión, empleo y trabajos de mantenimiento a gran escala en varias regiones, incluido el noroeste de México.

Desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva, informó que se destinará 50 mil millones de pesos a un programa nacional de bacheo y conservación de carreteras federales, el cual se ejecutará a lo largo de 2026 y tendrá impacto en miles de kilómetros de vialidades en todo el país.

#Nacional | La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una inversión de 50 mil mdp para el programa Bachetón en 2026 uD83DuDDE3?uD83DuDEA7 pic.twitter.com/63WfPkAp1M — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 21, 2026

Inversión millonaria para rehabilitar carreteras federales

El titular de la SICT, detalló que la inversión permitirá intervenir alrededor de 18 mil kilómetros de la red federal libre de peaje. Los trabajos se desarrollarán de enero a diciembre y forman parte de una estrategia nacional para mejorar las principales rutas del país. Además del mantenimiento carretero, el programa generará aproximadamente 100 mil empleos directos, lo que también representa un impulso económico para las regiones donde se realicen las obras.

La intervención se concentrará en corredores estratégicos divididos en cinco regiones:

Noroeste: Carretera Benito Juárez, Ruta 1, corredor del Pacífico. Noreste: México-Nuevo Laredo, Querétaro–Ciudad Juárez, Mazatlán–Matamoros. Centro-Occidente: Lázaro Cárdenas–Colima, Guadalajara–Zacatecas. Centro: Acapulco–Tuxpan, México–Veracruz, Toluca–Zihuatanejo. Sureste: Macuspana–Escárcega, Acapulco–Veracruz, corredor península de Yucatán.



Estos trabajos abarcarán tramos completos, así como la modernización y repavimentación de carreteras consideradas esenciales para el traslado de personas y bienes.

Asimismo, las autoridades señalaron que para agilizar las obras, la SICT adquirió 20 trenes de pavimentación, de los cuales la mitad ya se encuentra en operación. El resto entrará en funcionamiento entre enero y febrero, y se prevé la compra de 11 equipos adicionales para reforzar la atención en los estados.

Estas tecnologías permitirán avanzar hasta un kilómetro diario, mediante distintos tipos de intervención que van desde microcarpetas hasta rehabilitación profunda de la estructura del pavimento, según el nivel de daño detectado en cada tramo.

Atención rápida a baches y mantenimiento preventivo

El programa también contempla un sistema de control y seguimiento que permitirá revisar semanalmente los más de 43 mil kilómetros de la red federal libre de peaje. Con este mecanismo, los baches detectados deberán ser atendidos en un plazo máximo de 72 horas, fortaleciendo el mantenimiento preventivo y reduciendo riesgos para los usuarios de las carreteras.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'