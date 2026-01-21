Sheinbaum anuncia "mega bacheo" a nivel nacional y México entrega 37 presos a EU: Esto y más en Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Si te perdiste de las últimas noticias dentro del territorio mexicano, quédate a revisar el Tribuna Top 3 México. En este resumen informativo te enterarás de los hechos ocurridos a nivel nacional en las últimas horas. En la edición de hoy miércoles 21 de enero de 2026, conoce que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció campaña de "megabacheo" a nivel nacional.

Emiten ficha de búsqueda por 'La Nicholette'

La Fiscalía General del Estado emitió una ficha de búsqueda del Protocolo Alba de la joven Nicole Pardo Molina, de 20 años, conocida en las redes sociales como la tiktoker 'La Nicholette', esto luego de que la joven fuera levantada por hombres armados en Culiacán mientras su camioneta Cybertruck grababa el secuestro.

México entregó 37 presos a EU

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió la decisión del Gabinete de Seguridad Nacional de enviar a Estados Unidos a 37 presos con cargos de narcotráfico, delincuencia organizada y tráfico de armas y personas; aseguró que fue el Departamento de Justicia estadounidense quien hizo la solicitud de cada caso y que su equipo valoró que el traslado era conveniente para la seguridad nacional de México.

Anuncian inversión histórica para el programa Bachetón

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció un programa de gran alcance que busca atender uno de los problemas más recurrentes para automovilistas y transportistas: los baches y el deterioro de la red carretera federal. La inversión para dicho programa será de 50 mil millones de pesos.

