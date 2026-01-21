Sheinbaum respalda la reforma electoral: La califica de razonable y pide dar certeza al proceso

Ciudad de México.- Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional este miércoles 21 de enero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que la Reforma Electoral que su gobierno presentará al Congreso de la Unión es una propuesta razonable que busca garantizar certeza jurídica y atender las demandas de la ciudadanía sobre representación política y costos de las elecciones.

La mandataria aclaró que la iniciativa busca evitar que las listas de candidatos plurinominales impuestas por los partidos queden al margen de lo que los ciudadanos consideran justo. "El problema son estas listas de las burocracias partidarias que se han convertido en algo que la gente no quiere. Entonces va a ser una propuesta razonable", dijo.

Durante la conferencia matutina se cuestionó por qué la elección en México debe ser la más cara del mundo, a lo cual la presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó que será algo racional e insistió en que la iniciativa comenzó a analizarse hasta que concluyeron los foros creados para esta reforma, así como las encuestas que ha realizado el Gobierno Federal con este objetivo.

Debido a las especulaciones de la población, la jefa del ejecutivo federal aclaró que las reuniones que sostuvo la Secretaría de Gobernación con dirigentes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT) no fueron para acordar su aval para la reforma. "Los he recibido en otras ocasiones, pero no es para decir cómo le hacemos para que ustedes estén de acuerdo con la reforma; los hemos recibido para la agenda legislativa", expresó.

Sheinbaum también puso énfasis en que la mayoría coincide en la disminución de los montos que cuestan las elecciones y partidos políticos. A la vez, en el tema de la población, expuso que tienen el interés de que los mexicanos que los representen sean elegidos por ellos, y no a partir de una lista de plurinominales. Actualmente, apuntó, los mexicanos en el exterior no votan por cargos del Poder Legislativo.

"Esencialmente son esos temas los que la gente ha pedido y nos interesa mucho la parte de la democracia participativa, donde la gente pueda participar sobre muchas cosas en el país. Ya depende del congreso si se aprueba o no se aprueba. Nosotros vamos a enviar una propuesta responsable".

La mandataria también dejó en claro que la reforma incorporará mecanismos para regular el uso de Inteligencia Artificial (IA) en procesos electorales, buscando transparencia y certeza en los comicios, ya que es importante que quede claro que se crearon con aplicaciones de ese tipo.

