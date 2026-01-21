Suprema Corte definirá posible reducción de condena para Mario Aburto por homicidio de Colosio

Ciudad de México.- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará este miércoles 21 de enero de 2026 si acepta resolver definitivamente la solicitud de reducción de condena impuesta a Mario Aburto Martínez, por el homicidio del excandidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido en 1994 en la colonia Lomas Taurinas de Tijuana.

En el año 2024, Aburto obtuvo una resolución judicial en la que se determinó que su condena de 45 años de prisión fue impuesta erróneamente porque la extinta Procuraduría General de la República (PGR) debió sustentar su acusación con base en el Código Penal de Baja California vigente en el año 1994, que establecía una pena máxima de 30 años de prisión. Esto debido a que la PGR sobrellevó el caso como si Colosio fuera un funcionario federal, por lo que en el amparo se determinó que, al ser solo un candidato presidencial, no ostentaba ningún cargo público.

La resolución emitida en 2023 permitía que Aburto saliera de prisión desde marzo del 2024; sin embargo, PGR impugnó y el caso llegó a la Corte, donde el 23 de octubre de ese año la extinta Primera Sala revocó la sentencia, reponer el procedimiento de amparo y notificar a la familia de Colosio sobre la tramitación del juicio. Esto, pese a que desde la década de los 90 la familia de Colosio ha sido notificada de todos los trámites realizados en el caso.

Al tratarse de una Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción (SEFA), no hay proyecto de resolución porque lo único que deberán responder los ministros es si la SCJN atraerá o no el caso. Si se acepta, el expediente del amparo directo 104/2021 será remitido y turnado a uno de los ministros para la elaboración del proyecto de resolución.

La reposición del amparo respondió a la necesidad de garantizar la participación de los familiares de Colosio Murrieta como víctimas indirectas. Asimismo, la representante legal de Aburto afirmó que los familiares del excandidato nunca se han presentado a consultar el caso ni los recursos interpuestos, pese a haber sido notificados y contar con acceso a la información desde la década de los noventa.

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la SCJN que atrajera el asunto antes de que el Tribunal Colegiado emitiera nueva sentencia, como lo ordenó la Primera Sala. Por el momento, Mario Aburto Martínez permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 12, en Ocampo, Guanajuato.

Fuente: Tribuna del Yaqui