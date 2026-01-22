ALERTA EN PRECIOS: Inflación en México vuelve a acelerarse y alcanza el 3.77% al inicio de 2026

Ciudad de México.- El aumento de precios ligados al inicio del presente año 2026 repercute considerablemente en el bolsillo de los mexicanos. La inflación ha retomado su camino al alza y se ha acelerado a 3.77 por ciento a tasa anual, de acuerdo al reporte más reciente publicado este jueves 22 de enero de 2026 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El dato es mayor al 3 por ciento objetivo del Banco de México (Banxico), y también está por encima del 3.69 por ciento que se registró en el mismo periodo del año pasado, mismo porcentaje con el que cerró 2025. Esta primera quincena del año, el indicador rebasó las expectativas; el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un aumento de 0.31 por ciento respecto a la quincena anterior, en buena parte impulsado por un alza en los cigarrillos, los refrescos envasados y los precios en loncherías, fondas, tortas y taquerías.

ALERTA EN PRECIOS: La inflación en México vuelve a acelerarse y alcanza el 3.77% al inicio de 2026

El mercado ya esperaba una mayor magnitud de inflación a inicios de este año. Los especialistas habían proyectado un aumento de precios del 3.89 por ciento para la cuesta de enero de este 2026, según el sondeo de Reuters. Este enero no solo trajo el aumento del salario mínimo, sino también la actualización del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se cobra a ciertos productos, como refrescos y tabaco, con lo cual el precio de estos incrementó.

Analistas han advertido que persisten riesgos inflacionarios que puedan presionar a la inflación; sin embargo, se ha mantenido dentro del rango del banco central desde la primera mitad de julio del año pasado, y espera que continúe así en todo el 2026. En medio de este panorama, se prevé que Banxico deje sin cambios su tasa de referencia en su siguiente reunión política monetaria, que se llevará a cabo en febrero.

La llegada del nuevo año trajo consigo nuevos y mayores precios; hay diversos productos con precio al alza, así como también productos con precio a la baja, en comparación quincenal, que, a pesar de que afectan tu bolsillo, otros dan alivio a la cartera; aquí te mencionamos algunos de ellos:

Productos con precio al alza

Cigarrillos: 12.22 por ciento Refrescos envasados: 3.97 por ciento Loncherías, fondas y taquerías: 0.75 por ciento Jitomate: 3.45 por ciento Electricidad: 0.99 por ciento Limón: 15.21 por ciento Productos para el cabello: 1.75 por ciento

Productos con precio a la baja

Huevo: -3.95 por ciento Gas doméstico LP: -1.83 por ciento Chile serrano: -10.56 por ciento Detergentes: -0.81 por ciento Lechuga y col: -5.97 por ciento Cebolla: -3.29 por ciento Otras verduras y legumbres: -2.61 por ciento

En la primera quincena de enero 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC presentó un nivel de 143.466 y representó un aumento de 0.31% respecto a la quincena previa. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.77%.



Por componente, la inflación anual… pic.twitter.com/ZaMSSMVkot — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) January 22, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui