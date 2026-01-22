Bebé de seis meses se convierte en el tercer caso confirmado de sarampión en Tlaxcala

Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlaxcala.- Este jueves 22 de enero de 2026, la Secretaría de Salud de Tlaxcala (Sesa) confirmó el tercer caso positivo de sarampión en el estado, que corresponde a una pequeña de tan solo seis meses de edad. Según el informe de recepción de muestras y resultados del Laboratorio Estatal de Salud Pública, la infanta es originaria del municipio de Huamantla, ubicado en Tlaxcala.

La muestra de la menor fue recibida aparentemente el pasado 20 de enero de 2026 y remitida por el Hospital General de Huamantla. No existen dudas sobre el diagnóstico, ya que los resultados fueron positivos tanto en la prueba PCR como en los estudios serológicos. Cabe destacar que en la región considerada en riesgo se encuentran los niños de entre cinco meses y 13 años, ya que en ese rango de edad se ubican las muestras que diversos nosocomios, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), han recibido.

Ante esto, la Secretaria de Salud de Tlaxcala hizo un llamado a la población para que se asegure de que todos los menores de 12 años tengan completo su esquema de vacunación. Una de las formas más prácticas de verificarlo es revisando la Cartilla Nacional de Salud. Es importante tener presente que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa e incluso puede ser mortal.

Los contagios aumentan en la entidad

El primer caso registrado de este padecimiento en Tlaxcala se detectó el 15 de enero de 2026 en un hombre de 31 años de edad, mientras que el segundo, según la dependencia estatal, se presentó el 17 de enero de 2026 en una niña de seis años de edad. En estos dos casos, los pacientes son originarios de la comunidad de San Bartolomé Matlalohcan, en el municipio de Tetla de la Solidaridad.

Una bebé de seis meses

En cuanto a los síntomas más característicos del sarampión, se encuentran fiebre, erupciones cutáneas, tos persistente y conjuntivitis, los cuales aparecen entre 10 y 14 días después de la exposición al virus. Por ello, si algún menor bajo tu cuidado presenta estos síntomas, es fundamental llevarlo de inmediato al médico para evitar complicaciones y mantenerse informado mediante fuentes oficiales.



Fuente: Tribuna del Yaqui