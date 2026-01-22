Clima en México HOY jueves 22 de enero: Advierten LLUVIAS fuertes, viento y frío en varias regiones

Ciudad de México.- El clima en México hoy jueves 22 de enero de 2026 estará marcado por la presencia de varios sistemas atmosféricos que generarán lluvias, viento fuerte y contrastes térmicos en distintas regiones del país. Tanto en el norte, como en el centro y sur del país, se prevén diferentes fenómenos que podrían afectar la movilidad; para que tomes las precauciones necesarias, aquí en TRIBUNA te compartimos más detalles.

Así será el clima en México este jueves

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para este jueves, una vaguada en niveles altos de la atmósfera, combinada con el ingreso de humedad impulsado por la corriente en chorro subtropical y un canal de baja presión en la Sonda de Campeche, será responsable de la formación de lluvias importantes en el sureste del país.

A este panorama se suma el Frente Frío número 30, que se mantendrá estacionario sobre el norte y noreste de México, generando rachas de viento considerables y precipitaciones de menor intensidad. En el noroeste, la interacción de un río atmosférico con una circulación ciclónica en altura provocará condiciones favorables para lluvias en entidades como Baja California y Sonora, así como chubascos en Chihuahua.

Además, continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y la noche en diversas regiones, acompañado de bancos de niebla, especialmente en zonas montañosas de la Sierra Madre Oriental, la Mesa Central y el Valle de México.

Pronóstico de lluvias en México hoy 22 de enero

Durante el transcurso del día se prevén lluvias puntuales fuertes en Baja California, Sonora, Campeche y Quintana Roo, donde las precipitaciones podrían ser intensas y generar efectos adversos. También se esperan intervalos de chubascos en Chihuahua, Puebla, Veracruz, Tabasco, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Yucatán, mientras que otras entidades del país registrarán lluvias aisladas.

Estas precipitaciones podrían ocasionar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, así como encharcamientos, inundaciones en zonas bajas y posibles deslaves en regiones montañosas. A ello se suman rachas de viento que podrían derribar árboles, estructuras ligeras o anuncios publicitarios, además de bancos de niebla que reducirán la visibilidad en carreteras y zonas urbanas.

Consulta el #Pronóstico #Meteorológico General del estado del tiempo de las 06:00 horas en el siguiente enlace: https://t.co/R8Yan9wj3l pic.twitter.com/P1Jg9LBWpW — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 22, 2026

Pronóstico de temperaturas en México

En cuanto a las temperaturas, el país presentará contrastes significativos. Durante la tarde, se esperan ambientes calurosos a muy calurosos en el occidente y sur, con temperaturas máximas que podrían oscilar entre los 35 y 40°C en estados como Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca en su zona costera y Chiapas en regiones cercanas al litoral. En otras entidades del Pacífico y el sureste, las máximas rondarán entre los 30 y 35°C.

Por la mañana, el panorama será muy distinto en las zonas serranas del norte, centro y oriente del país, donde se prevén temperaturas mínimas bajo cero, con heladas y condiciones gélidas que podrían congelar la carpeta asfáltica. En amplias regiones montañosas, los valores oscilarán entre los -5 y 0°C, mientras que en otras zonas elevadas las mínimas se mantendrán entre 0 y 5°C, incluyendo áreas cercanas a la Ciudad de México.

Ante este escenario, se recomienda a la población mantenerse informada, extremar precauciones por lluvias y viento, abrigarse adecuadamente durante las primeras horas del día y conducir con cuidado ante la posible presencia de niebla o pavimento resbaladizo.

Fuente: Tribuna del Yaqui