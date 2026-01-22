Detienen a 'El Botox' en Michoacán y Sheinbaum trabajará para que el T-MEC no se rompa: Esto y más en Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Si no quieres perderte las noticias más importantes que ocurren dentro del territorio mexicano, tu mejor opción es el Tribuna Top 3 México. Quédate a ver este resumen para que te enteres de los últimos hechos ocurridos a nivel nacional en las últimas horas. En la edición de hoy jueves 22 de enero, conoce que César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias 'El Botox', fue detenido en Michoacán.

Así comienza el Tribuna Top 3 México

México trabajará para que el T-MEC no se rompa

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró la mañana de este jueves durante su conferencia de prensa 'La Mañanera', que su gobierno trabajará para que no se rompa el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al considerar que el acuerdo comercial trilateral es conveniente para los tres países.

Marina del Pilar Ávila confirma que la FGR investiga a su exesposo

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a su exesposo, Carlos Torres, por su presunta participación en un esquema de tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero.

Detienen a 'El Botox' en Michoacán

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó que este jueves 22 de enero fue detenido César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias 'El Botox', posible involucrado en el homicidio del líder limonero Bernardo Bravo y presunto líder del grupo 'Los Blancos de Troya', en Michoacán.

Fuente: Tribuna del Yaqui