Profeco da recomendaciones para que automovilistas carguen gasolina de manera más inteligente

Ciudad de México.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) da algunas recomendaciones para que los automovilistas carguen gasolina de manera más inteligente, además de reducir el gasto sin afectar su desempeño, pues la forma en la que se abastece la gasolina no solo afecta en lo económico, sino que también en el rendimiento del motor.

Profeco resalta la importancia de tener prácticas que ayuden a optimizar el consumo y a evitar posibles irregularidades con el suministro. Ya que una de sus recomendaciones es garantizar que la cantidad de gasolina sea proporcional con lo que se cobra, afirmando que es mejor solicitar que la gasolina sea por litro y no por una cantidad fijada por dinero; de esta manera se reduce el riesgo de recibir menos combustible del esperado.

Las ventajas que ofrece cargar gasolina por litro son:

Brinda mayor precisión , ya que el conductor tiene mayor certeza de que está recibiendo la cantidad solicitada.

, ya que el conductor tiene mayor certeza de que está recibiendo la cantidad solicitada. Transparencia y control , al llevar un registro más claro del consumo y comparar precios entre distintas estaciones de servicio.

, al llevar un registro más claro del consumo y comparar precios entre distintas estaciones de servicio. Las cantidades en múltiplos de 20 disminuyen la posibilidad de manipulación en las bombas despachadoras; además, se refuerza la confianza con el combustible entregado, ya que corresponde al pago realizado.

Profeco destaca que el momento más adecuado para cargar gasolina es durante la hora más fresca del día, porque la temperatura más baja reduce el riesgo de la evaporación del combustible, permitiendo que una mayor cantidad de gasolina quede en estado líquido y llegue completa al tanque.

También se ha puesto a disposición una aplicación para los consumidores, 'Litro x Litro', la cual permite encontrar las estaciones de servicio con los precios más bajos en la zona, facilitando la decisión de dónde cargar gasolina; de igual manera, la app ofrece reportar cualquier irregularidad directamente con la autoridad correspondiente.

Con el objetivo de promover un consumo más responsable y que se adopten prácticas sencillas pero eficientes para el cuidado de la economía, además de fortalecer la transparencia de la venta de gasolina dentro del país, Profeco nos brinda estas recomendaciones.

#BoletínDePrensa Mapa elaborado por la Profeco muestra gasolineras que venden a precios justos.



El mapa proporciona información sobre cuánto cuesta el litro del combustible en la gasolinera que se selecciona y su ubicación. Para ingresar a la plataforma se debe acceder a la… pic.twitter.com/PLH36tZkXV — Profeco (@Profeco) April 23, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui