SAT: Constancia de Situación Fiscal no es requerimiento para la facturación electrónica o el pago de tu sueldo

Ciudad de México.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha explicado que la Constancia de Situación Fiscal (CSF) no es un requisito obligatorio para la emisión de facturación electrónica o para el pago de tu sueldo; quienes lo hagan podrían recibir una multa por parte del fisco de hasta 122 mil 440 pesos.

Para facturar solo se requiere la clave de RFC, nombre o razón social, código postal y régimen fiscal, los cuales se encuentran con la cédula de datos fiscales a través de la página: https://www.cloudb.sat.gob.mx/datos_fiscales/ . Esta aclaración es debida a que se han detectado estas prácticas indebidas de empresas o comercios que no emiten facturación a clientes si no les proporcionan su constancia.

Rolando Silva, quien es el director ejecutivo del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), explica que la Constancia de Situación Fiscal es un documento que contiene información relevante únicamente para sus contribuyentes, como lo son sus actividades económicas, obligaciones y domicilio fiscal. Por este motivo no es necesario que los contribuyentes la presenten ante cualquier persona.

De la misma manera, se han denunciado casos donde los empleadores condicionan a sus trabajadores el pago de su salario si no se les entrega el documento, ya que, de ser necesario, estos se pueden solicitar mediante un caso de aclaración en términos de la ficha de trámite 44/CFF Solicitud de datos en el RFC de asalariados del Anexo 2 de la Resolución de Miscelánea Fiscal vigente.

El artículo 83, fracción IX, del Código Fiscal de la Federación, menciona que es una infracción el condicionar la emisión de factura electrónica a la entrega de constancia, la cual se castiga a quien lo realice con una multa que puede ser desde 21,420 hasta 122,440 pesos.

El IMCP recomendó a comercios y empleadores pedir a sus clientes o trabajadores su cédula de datos fiscales, que es donde se encuentran todos los datos necesarios para emitir facturas. Si requieres la Constancia de Situación Fiscal y eres persona moral, la puedes obtener con tu contraseña o e.firma vigente a través del portal del fisco sat.gob.mx .

En cambio, para las personas físicas, se puede obtener mediante la aplicación de 'SAT Móvil', donde se puede descargar de forma permanente, en 'SAT ID', donde se puede recibir de manera mensual; finalmente, puedes registrar una cita en citas.sat.gob.mx y seleccionar en el sitio 'Entrega de Constancias'. Si vas a las oficinas fiscales sin previa cita, tienes que presentar una identificación oficial vigente o huella digital.

