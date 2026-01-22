"Vamos a trabajar para que no se rompa el T-MEC": Sheinbaum ante tensiones entre EU y Canadá

Puebla, Puebla.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el estado de Puebla. Este jueves 22 de enero de 2026 la mandataria defendió la vigencia del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y aseguró que su Gobierno hará todo lo necesario para que el acuerdo comercial continúe, al considerarlo benéfico para las tres economías de América del Norte.

Este nuevo posicionamiento se da en medio de tensiones políticas y comerciales entre Estados Unidos (EU) y Canadá, naciones que serán coanfitrionas del Mundial de Futbol 2026 de la FIFA (junto con México) y que han puesto el futuro del tratado en el centro del debate internacional.

En su tradicional rueda de prensa, la mandataria fue cuestionada sobre las diferencias recientes entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y la posibilidad de que el T-MEC se vea afectado por estos desacuerdos. No obstante, Sheinbaum afirmó que el Gobierno de México trabajará para evitar cualquier rompimiento del acuerdo, subrayando que el tratado ha sido fundamental para el intercambio comercial entre los tres países.

Vamos a trabajar para que no se rompa [el T-MEC], es conveniente para los tres países mantener el acuerdo comercial".

Agregó que no se trata de un enfrentamiento directo entre los líderes de EU y Canadá, sino de distintas visiones sobre el contexto económico global. La presidenta insistió en que mantener el T-MEC es conveniente para las tres naciones, ya que permite estabilidad, reglas claras para el comercio y certidumbre para las inversiones en la región.

No lo llamaría encuentro de discursos, sino que son diferentes puntos de vista", dijo Sheinbaum.

México buscará diálogo con Estados Unidos y Canadá

La mandataria adelantó que buscará diálogo tanto con el primer ministro canadiense como con el presidente estadounidense, con el objetivo de fortalecer las negociaciones relacionadas con el acuerdo comercial. Aunque reconoció que no ha tenido comunicación reciente con Carney, confirmó que su gobierno está preparando encuentros y conversaciones formales.

En este contexto, informó que la próxima semana el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viajará a Washington para dar seguimiento a los temas comerciales entre México y EU.

No he hablado con el primer ministro Carney, nos hemos buscado y vamos a buscar tener una conversación y con el presidente Trump. La próxima semana el secretario Ebrard va a Washington para seguir trabajando en los temas comerciales", dijo la presidenta.

Equipos de seguridad y relaciones exteriores ya trabajan en Washington

En esta misma intervención, Sheinbaum detalló que, además de la agenda económica, un equipo interinstitucional mexicano se encuentra esta semana en Washington para dar continuidad al entendimiento en materia de seguridad. Este grupo está encabezado por el subsecretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, y cuenta con la participación de representantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de la República.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'