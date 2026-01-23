CLIMA HOY: Tormenta Invernal impacta México este viernes 23 de enero con FRÍO y LLUVIAS intensas

Ciudad de México.- Las condiciones del clima en México para este viernes 23 de enero de 2026 estarán marcadas por un escenario complejo que puede afectar traslados, actividades al aire libre y zonas urbanas y rurales. La combinación de varios sistemas atmosféricos provocará lluvias intensas, fuertes rachas de viento y un descenso importante de temperatura en distintas regiones del país, por lo que es recomendable mantenerse atento a los avisos meteorológicos y tomar precauciones desde las primeras horas del día. ¡Aquí más información!

Así será el clima en México este viernes

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), una circulación ciclónica en altura ingresará sobre el noroeste de México y se combinará con el Frente Frío número 31, un río atmosférico y las corrientes en chorro polar y subtropical. Esta interacción dará origen a la Tercera Tormenta Invernal de la temporada, la cual provocará un marcado descenso térmico, rachas intensas de viento y lluvias de fuertes a muy fuertes en el noroeste y norte del país.

Pronóstico de lluvias para hoy en México

Para este viernes se esperan lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango. También se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes en Baja California y Coahuila, mientras que entidades como Nuevo León, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo registrarán intervalos de chubascos.

En otros estados, entre ellos Zacatecas, Nayarit, San Luis Potosí, Michoacán, Puebla, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Campeche, se presentarán lluvias aisladas. En las zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango existen condiciones para la caída de nieve o aguanieve.

Estas precipitaciones podrían incrementar el nivel de ríos y arroyos, generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas, además de estar acompañadas por descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Pronóstico de temperaturas para este viernes

En contraste con el ambiente frío del norte del país, algunas regiones registrarán temperaturas máximas elevadas. Se prevén valores de entre 35 y 40°C en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, la costa de Oaxaca, la costa de Chiapas, así como en Morelos y el suroeste de Puebla. En estados como Sinaloa, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, las máximas oscilarán entre los 30 y 35°C.

??En entidades del noroeste, norte y noreste de #México, se pronostican #Lluvias y #Chubascos durante las próximas tres horasuD83DuDC47 pic.twitter.com/PlY6oeLMA1 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 23, 2026

En cuanto a las temperaturas mínimas, se esperan valores de hasta -10°C con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango. En sierras de Baja California, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca, las mínimas se ubicarán entre -5 y 0 grados. Otras regiones serranas, como las de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y la Ciudad de México, registrarán temperaturas de 0 a 5°C.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)