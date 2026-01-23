Conoce el calendario para tramitar la Credencial del Servicio Universal de Salud según la inicial de tu apellido

Ciudad de México.- Como parte del plan de fortalecer un sistema de salud universal, donde se busca que la atención no esté condicionada a una sola institución. A continuación te presentamos el calendario para tramitar la Credencial del Servicio Universal de Salud según la inicial de tu apellido.

El programa, anunciado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, comenzará el día 2 de marzo al 31 de diciembre de 2026 y se contempla una inversión de 3 mil 500 millones de pesos. En este mismo sentido, también se anunció que el registro de la credencialización se llevará a cabo por apellidos con el objetivo de evitar saturaciones y garantizar una atención ordenada.

Calendario para tramitar la Credencial del Servicio Universal de Salud según la inicial de tu apellido

La primera etapa de registro se llevará a cabo de entidades como Baja California Sur, Campeche, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. El 23 de marzo se agregarán los estados como Ciudad de México, Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Quintana Roo y dará fin el día 31 de diciembre. El calendario de registro para la Credencial de Salud del Servicio Universal de Salud en marzo de 2026 será:

Lunes 2 y 30 de marzo: A, B

Martes 3, 17 y 31 de marzo: C

Miércoles 4 y 18 de marzo: D, E y F

Jueves 5 y 19 de marzo: G

Viernes 6 y 20 de marzo: H, I, J, K

Lunes 9 y 23 de marzo: M

Martes 10 y 24 de marzo: N, Ñ, O, P, Q.

Miércoles 11 y 25 de marzo: R

Jueves 12 y 26 de marzo: S, T, U

Viernes 13 y 27 de marzo: V, W, X, Y, Y, Z

Sábado 14 y 28 de marzo: rezagados M-Z

Con la credencial del Servicio Universal de Salud, las y los mexicanos recibirán atención médica gratuita en las instituciones públicas del gobierno federal. El 2 de marzo comienza el registro.



Este documento estará disponible en versión física y digital; podrás consultar… pic.twitter.com/IqhaSvmy30 — Gobierno de México (@GobiernoMX) January 21, 2026

El trámite estará disponible de lunes a sábado, entre las 9:00 y 17:00 horas. Se contempla la revisión de documentos, firma de consentimiento, captura de fotografía y huellas dactilares; una vez concluido el trámite y un periodo de espera de 6 semanas, los solicitantes recibirán una notificación por SMS o llamada telefónica del número 079 para recoger la credencial, la cual contará con los siguientes datos:

Nombre completo

CURP

Sexo

Lugar y fecha de nacimiento

Nacionalidad

Tipo de sangre

Condición de donador de órganos

Dos códigos QR, uno para el derechohabiente y el otro para la unidad médica de atención más cercana.

Por su parte, la versión digital estará lista para abril de 2026 desde la APP MX, que incluirá la institución de derechohabiente y la clínica asignada; las dos versiones permitirán la unidad de salud más cercana y conocer el historial médico electrónico, citas, recetas, cambios de derechohabiencia o domicilio.

Fuente: Tribuna del Yaqui