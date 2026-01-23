El exatleta olímpico Ryan Wedding se entregó en México; era uno de los 10 más buscados por el FBI: Esto y más en Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Si te perdiste de las últimas noticias dentro del territorio mexicano, quédate a revisar el Tribuna Top 3 México. En este resumen informativo te enterarás de los hechos ocurridos a nivel nacional en las últimas horas. En la edición de hoy viernes 23 de enero de 2026, conoce que el exatleta olímpico buscado por el FBI, Ryan Wedding, se entregó en México.

Así comienza el Tribuna Top 3 México

Rescatan a tigre en Cuautitlán Izcalli, Estado de México

Personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) rescató un tigre que se encontraba en un inmueble de municipio del Cuautitlán Izcalli, Estado de México; el animal será trasladado a una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre.

Sheinbaum justifica compra de camionetas de seguridad para la Suprema Corte

La presidenta de México justificó la adquisición de camionetas de seguridad para las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), señalando que la compra significó un ahorro y declaró que las anteriores unidades ya no cumplían con estándares adecuados de seguridad.

Ryan Wedding se entregó en México; uno de los más buscados por el FBI

Autoridades mexicanas y estadounidenses confirmaron de manera oficial la detención de Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense, quien era uno de los 10 hombres más buscados por el FBI, ya que fue acusado de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

uD83DuDDDE?uD83CuDDF2uD83CuDDFD Top 3 de la información más relevante en México uD83DuDCCA?



Con Casa Ley, te presentamos las noticias y acontecimientos que están marcando la agenda nacionaluD83DuDCF2uD83DuDDE3?https://t.co/dG2fPF5Pma #NoticiasMéxico #InformaciónRelevante #CasaLey #ActualidadNacional #MéxicoInforma pic.twitter.com/RK0iNWLqdE — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 24, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui