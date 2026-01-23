¡Síguenos!
G Google News Fondo
Edición Impresa Suscríbete
Top3 México

El exatleta olímpico Ryan Wedding se entregó en México; era uno de los 10 más buscados por el FBI: Esto y más en Top 3 México

Autoridades confirmaron la captura de Ryan Wedding; buscado por el FBI por presuntos vínculos con el Cartel de Sinaloa: Esto y más en Tribuna Top 3 México

El exatleta olímpico Ryan Wedding se entregó en México; era uno de los 10 más buscados por el FBI: Esto y más en Top 3 México
El exatleta olímpico Ryan Wedding se entregó en México; era uno de los 10 más buscados por el FBI: Esto y más en Top 3 México Foto: Internet

Ciudad Obregón, Sonora.- Si te perdiste de las últimas noticias dentro del territorio mexicano, quédate a revisar el Tribuna Top 3 México. En este resumen informativo te enterarás de los hechos ocurridos a nivel nacional en las últimas horas. En la edición de hoy viernes 23 de enero de 2026, conoce que el exatleta olímpico buscado por el FBI, Ryan Wedding, se entregó en México.

Así comienza el Tribuna Top 3 México

Rescatan a tigre en Cuautitlán Izcalli, Estado de México 

Personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) rescató un tigre que se encontraba en un inmueble de municipio del Cuautitlán Izcalli, Estado de México; el animal será trasladado a una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre. 

Sheinbaum justifica compra de camionetas de seguridad para la Suprema Corte 

La presidenta de México justificó la adquisición de camionetas de seguridad para las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), señalando que la compra significó un ahorro y declaró que las anteriores unidades ya no cumplían con estándares adecuados de seguridad. 

Ryan Wedding se entregó en México; uno de los más buscados por el FBI 

Autoridades mexicanas y estadounidenses confirmaron de manera oficial la detención de Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense, quien era uno de los 10 hombres más buscados por el FBI, ya que fue acusado de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Fuente: Tribuna del Yaqui

Temas
Otras Noticias

¿Tienes una denuncia ciudadana que quieras reportar?

Envíanos tu mensaje y nuestros reporteros se acercarán al lugar de los hechos.

denunciaciudadana@tribuna.com.mx Haz clic y envía tu denuncia. Tu información será tratada con total confidencialidad.