Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Superior No. 2869 de la Lotería Nacional HOY viernes 23 de enero

Ciudad de México.- Si estás interesado en conocer al ganador del Premio Mayor del Sorteo Superior en la Lotería Nacional porque tú compraste boleto y podrías serlo, quédate a leer TRIBUNA porque a continuación te compartiremos la lista COMPLETA de ganadores de hoy viernes 23 de enero de 2026. Como se sabe, este día se realiza el Sorteo Superior No. 2869, el cual conmemora los 85 años de la revista Reader's Digest. Aquí toda la información que debes saber.

De acuerdo con la Lotería Nacional, la versión original de Reader's Digest nació en Estados Unidos hace más de 100 años. En febrero de 1922, DeWitt Wallace y Lila Acheson publicaron los primeros cinco mil ejemplares de la revista, con la idea de llevar a las personas versiones condensadas de los artículos más interesantes que se publicaban entonces. En 1930, Reader's Digest comenzó a pedir colaboraciones a sus lectores, lo que dio forma a sus secciones fijas, algunas de las cuales prevalecen hasta la fecha como 'La risa, remedio infalible'; 'Así es la vida', 'Entre niños' y 'Gajes del Oficio'.

"Con más de mil 20 ejemplares publicados hasta la fecha, Selecciones Reader's Digest mantiene su vigencia, divierte e informa a sus lectores con secciones clásicas como 'Drama de la vida real', 'Héroes entre nosotros', 'Enriquece tu vocabulario' y adiciones más recientes como 'Descubre México' y 'Favoritas de Selecciones'. Historias inspiradoras, humor e información sobre avances médicos son el contenido que mes con mes entregamos a nuestros lectores en México y otros países de Latinoamérica desde hace más de 85 años", dice el boletín de la lotería.

#EnVivo | Celebramos el 85 Aniversario de Selecciones Reader's Digest con el #SorteoSuperior No. 2869.



Acompáñanos en la transmisión y mantente al pendiente de los próximos números ganadores — Lotería Nacional (@lotenal) January 24, 2026

LISTA COMPLETA DE GANADORES DEL SORTEO SUPERIOR NO. 2869

Premio Mayor: 17 millones de pesos

13003

Segundo premio: 1,440,000 pesos

48681

Tercer premio: 275,000 pesos

18714

Cuarto premio: 275,000 pesos

08366

Quinto premio: 275,000 pesos

42387

Sexto premio: 275,000 pesos

32148

Séptimo premio: 144,000 pesos

33057

Octavo premio: 144,000 pesos

07586

Noveno premio: 144,000 pesos

38579

Décimo premio: 144,000 pesos

30686

Decimoprimer premio: 90,000 pesos

04406

Decimosegundo premio: 90,000 pesos

53985

Decimotercer premio: 90,000 pesos

38016

Decimocuarto premio: 90,000 pesos

10400

Decimoquinto premio: 90,000 pesos

14534

Decimosexto premio: 90,000 pesos

31936

Decimoséptimo premio: 90,000 pesos

13418

Decimoctavo premio: 90,000 pesos

16000

Decimonoveno premio: 90,000 pesos

35457

Vigésimo premio: 90,000 pesos

04135

Reader’s Digest nació en 1922 en Estados Unidos como una revista de artículos condensados que alcanzó gran éxito a nivel mundial. uD83DuDCD6?



Hoy, Selecciones Reader's Digest continúa vigente, ofreciendo historias, humor e información a lectores de México y Latinoamérica desde hace… — Lotería Nacional (@lotenal) January 23, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui