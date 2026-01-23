Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Superior No. 2869 de la Lotería Nacional HOY viernes 23 de enero

Ciudad de México.- Si estás interesado en conocer al ganador del Premio Mayor del Sorteo Superior en la Lotería Nacional porque tú compraste boleto y podrías serlo, quédate a leer TRIBUNA porque a continuación te compartiremos la lista COMPLETA de ganadores de hoy viernes 23 de enero de 2026. Como se sabe, este día se realiza el Sorteo Superior No. 2869, el cual conmemora los 85 años de la revista Reader's Digest. Aquí toda la información que debes saber.
De acuerdo con la Lotería Nacional, la versión original de Reader's Digest nació en Estados Unidos hace más de 100 años. En febrero de 1922, DeWitt Wallace y Lila Acheson publicaron los primeros cinco mil ejemplares de la revista, con la idea de llevar a las personas versiones condensadas de los artículos más interesantes que se publicaban entonces. En 1930, Reader's Digest comenzó a pedir colaboraciones a sus lectores, lo que dio forma a sus secciones fijas, algunas de las cuales prevalecen hasta la fecha como 'La risa, remedio infalible'; 'Así es la vida', 'Entre niños' y 'Gajes del Oficio'.
"Con más de mil 20 ejemplares publicados hasta la fecha, Selecciones Reader's Digest mantiene su vigencia, divierte e informa a sus lectores con secciones clásicas como 'Drama de la vida real', 'Héroes entre nosotros', 'Enriquece tu vocabulario' y adiciones más recientes como 'Descubre México' y 'Favoritas de Selecciones'. Historias inspiradoras, humor e información sobre avances médicos son el contenido que mes con mes entregamos a nuestros lectores en México y otros países de Latinoamérica desde hace más de 85 años", dice el boletín de la lotería.
LISTA COMPLETA DE GANADORES DEL SORTEO SUPERIOR NO. 2869
Premio Mayor: 17 millones de pesos
13003
Segundo premio: 1,440,000 pesos
48681
Tercer premio: 275,000 pesos
18714
Cuarto premio: 275,000 pesos
08366
Quinto premio: 275,000 pesos
42387
Sexto premio: 275,000 pesos
32148
Séptimo premio: 144,000 pesos
33057
Octavo premio: 144,000 pesos
07586
Noveno premio: 144,000 pesos
38579
Décimo premio: 144,000 pesos
30686
Decimoprimer premio: 90,000 pesos
04406
Decimosegundo premio: 90,000 pesos
53985
Decimotercer premio: 90,000 pesos
38016
Decimocuarto premio: 90,000 pesos
10400
Decimoquinto premio: 90,000 pesos
14534
Decimosexto premio: 90,000 pesos
31936
Decimoséptimo premio: 90,000 pesos
13418
Decimoctavo premio: 90,000 pesos
16000
Decimonoveno premio: 90,000 pesos
35457
Vigésimo premio: 90,000 pesos
04135
Fuente: Tribuna del Yaqui