Sesión de fotos románticas en playa de Mazatlán termina mal: Tráiler se queda atorado

Mazatlan, Sinaloa.- El chofer de un tráiler que ingresó a la Playa Norte, en el puerto de Mazatlán, con la intención de realizar una sesión de fotos románticas con su pareja, terminó en un operativo de seguridad, ya que se trata de una acción no permitida y se considera como una alteración al orden público al ingresar un tractocamión de carga pesada directamente a la zona de arena, la cual está restringida para ese tipo de vehículos.

La noche del miércoles 21 de enero de 2026, el conductor de un tráiler blanco decidió conducir hacia la playa con la intención de tomar fotos y videos junto a su pareja, aprovechando el paisaje. A pesar de que el objetivo principal se cumplió, las dimensiones del tráiler ocasionaron que las llantas delanteras se hundieran en la arena, causando la inmovilización del vehículo.

Sesión de fotos románticas en la playa termina con operativo de seguridad en Mazatlán

Debido a la imposibilidad de mover el vehículo por sus propios medios, elementos de Tránsito Municipal, Policía Preventiva y Salvamento Acuático hicieron presencia en el lugar para coordinar labores de seguridad y extracción del tráiler; así mismo, fue necesaria la intervención de una grúa de alto tonelaje.

Tras la llegada de las autoridades federales, personal de la Guardia Nacional y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) evaluaron las posibles faltas administrativas y ambientales, así como reiteraron que el ingreso de vehículos pesados a la zona de playa está prohibido, porque representa un riesgo para las personas y un daño al ecosistema, por lo que se espera que el conductor enfrente sanciones económicas y legales.

Por su parte, las personas presentes comenzaron a grabar el acontecimiento y compartirlo en sus redes sociales, donde no tardó en viralizarse. Los testigos del hecho ocurrido la noche del miércoles describieron que el suceso fue inusual y surrealista al ver toda la escena.

No es broma.



Un tractocamión se metió a la playa en el puerto de Mazatlán, Sinaloa. El chofer quería una foto con su pareja a bordo de la unidad y quedó atrapado en la arena.



La Guardia Nacional detuvo al conductor.



Más en https://t.co/BjdELZkpfR pic.twitter.com/VFIXxm1Rx3 — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) January 22, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui