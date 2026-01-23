Veracruz, México.- Hoy viernes 23 de enero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum fue interrogada sobre el tema, en la sesión de preguntas y respuestas con medios de comunicación en su conferencia diaria 'Mañanera del Pueblo', desde Veracruz, Veracruz. Al dar respuestas a dichas interrogantes, la mandataria dijo que no cuenta con mayor información sobre la denuncia anónima en contra de Carlos Torres en la Fiscalía General de la República (FGR).

Sheinbaum mencionó haberse enterado mediante un medio de comunicación sobre la denuncia anónima del exesposo de la gobernadora de Baja California, María del Pilar Ávila Olmeda. "Nosotros no tenemos mayor información, es una investigación. Lo vimos en un medio de comunicación y en todo caso tiene que informarlo la fiscal general de la República", expresó la mandataria.

Sheinbaum habla sobre la denuncia de Carlos Torres: "No tenemos información, lo vimos en un medio"

En una nota publicada en 'NMás' la noche del martes 20 de enero, se afirma que en la denuncia anónima con fecha de junio 2025, Carlos Torres es señalado presuntamente por formar parte de una red de tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero, y eso no es todo, él no es el único señalado, ya que también se menciona a funcionarios y exfuncionarios, un notario público y al hermano de Carlos Torres, Luis Torres.

Posteriormente a que la página de medios de comunicación publicara la noticia, Torres negó los hechos de los que se le señalan y lo catalogó de ser "una calumnia sin sustento". Asimismo, el excoordinador de proyectos estratégicos de Baja California y de Tijuana resaltó que se trata de una "denuncia anónima". "Es vital distinguir que no se trata de una investigación basada en hechos, sino de un procedimiento protocolario ante un dicho sin rostro", afirmó.

La gobernadora María del Pilar, por su parte, dijo confiar plenamente en el trabajo de la Fiscalía General de la República y se dijo convencida de que es una institución muy seria que va a hacer una investigación a profundidad, aunque resaltó que se trata de una denuncia anónima.

uD83DuDDF3?uD83DuDCCC Sheinbaum declaró que no tienen mayor información de la investigación contra el exesposo de la Gobernadora Marina del Pilar.



Carlos Torres es investigado por delitos de narcotráfico, lavado de dinero y tráfico de armas.



Señala que la fiscal Ernestina Godoy debe informar. pic.twitter.com/PyPszwg2UC — Juan Ortiz uD83DuDDF3?uD83DuDC41?uD83DuDDE8 (@Juan_OrtizMX) January 23, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui