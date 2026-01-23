Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 23 de enero en la capital

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 23 de enero, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar rutas alternas.

Hoy, a las 15:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, el grupo Poesía de Emergencia México marchará desde el Foro Multidisciplinario Francesca Gargallo (Dr. Atl 275) hasta el Kiosco Morisco, el Monumento a la Madre y la Embajada de los Estados Unidos de América. El Memorial Be Good se realizará para exigir justicia por la mujer que murió baleada por un agente del ICE en Minneapolis el pasado 07 de enero; así como con la finalidad de fomentar el tejido social y los espacios seguros para residentes y visitantes de la CDMX.

De igual forma, en punto de las 08:00 horas, en la alcaldía Gustavo A. Madero, se concentrarán integrantes de Amigos del Refugio Franciscano, A.C., en el Deportivo Hermanos Galeana (Av. José Loreto Fabela No. 190, Col. San Juan de Aragón). Se reunirán para vigilar y cuidar el traslado de los 183 perros que se encuentran en resguardo en el Deportivo Hermanos Galeana, los cuales serán trasladados de manera temporal a las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Tráfico en CDMX hoy 23 de enero

Un poco más tarde, alrededor de las 11:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, se reunirán miembros de la Asamblea Vecinal contra Mega Construcciones, Tlalpan Coyoacán, en la Secretaría de Turismo. Exigirán que las autoridades otorguen una declaratoria en contra de la turistificación en la Ciudad de México por el Mundial de Fútbol 2026, ya que esto provocará la transformación urbana y social, reorientando la ciudad a fin de satisfacer las necesidades del turismo masivo.

uD83DuDEA7Afectación vial por obras sobre Av. Eje Central Lázaro Cárdenas y Juárez, colonia Centro, @AlcCuauhtemocMx.#MovilidadCDMX uD83DuDCF9 #OjosDeLaCiudad #C5CorazónDeLaCDMX — C5 CDMX (@C5_CDMX) January 23, 2026

Finalmente, a las 13:00 horas, en las alcaldías Iztacalco, Iztapalapa y Benito Juárez, se concentrarán integrantes del colectivo La comuna 4:20 en las colonias Granjas, El Prado y Ermita. El propósito es instalar una mesa informativa itinerante, en la que se realizarán talleres enfocados en la reducción de riesgos y daños asociados al uso de drogas, así como en el uso responsable del espacio público, sin generar afectaciones a la sociedad no consumidora.

Fuente: Tribuna del Yaqui