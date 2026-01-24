Conoce cómo funciona el Afore para tu retiro e información clave para tu ahorro

Ciudad de México.- Conocer cómo funciona el Afore es esencial para tomar decisiones informadas sobre dónde resguardar tus ahorros para el retiro. Entender este sistema te ayudará a elegir acertadamente la Administradora de Fondos para el Retiro ideal para tu futuro.

Qué es el Afore y cómo funciona

Entender qué es, para qué sirve el Afore y cómo funciona es clave para hacer la elección más conveniente sobre tu ahorro para el retiro. Las Afore o Administradoras de Fondos para el Retiro son instituciones financieras privadas donde los trabajadores realizan aportaciones destinadas a construir un patrimonio para la etapa de jubilación. Estas entidades se dedican de manera exclusiva, habitual y profesional a administrar las cuentas individuales que pertenecen a cada persona trabajadora.

Entender cómo funciona el Afore resulta fundamental para aprovechar al máximo los recursos destinados a tu pensión. Este sistema se basa en cuentas individuales que pertenecen exclusivamente a la persona trabajadora, quien es la única dueña de los recursos acumulados en su cuenta, la cual es gestionada por alguna de tu elección.

Las Administradoras de Fondos para el Retiro son entidades financieras que se encargan de administrar cuentas individuales de ahorro para el retiro. La coordinación, regulación, supervisión y vigilancia de los sistemas de ahorro para el retiro están a cargo de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, garantizando que las operaciones se realicen con transparencia y seguridad.

Al registrarte en una Administradora, se apertura una cuenta única y personal llamada Cuenta Individual, donde se acumulan las aportaciones que periódicamente se depositan por parte del patrón, el gobierno y el trabajador. Esta cuenta representa el mecanismo principal mediante el cual se construye el ahorro para tu retiro.

La aportación se calcula con base en tu salario base de cotización: el patrón aporta 5.15% para la subcuenta de RCV, mientras que el empleado aporta 1.125% de su salario base de cotización por concepto de cesantía en edad avanzada y vejez. Estas contribuciones tripartitas aseguran que tu cuenta crezca de manera constante durante tu vida laboral.

Cómo funciona el Afore cuando te retiras

El retiro total es cuando el trabajador dispone de todos los recursos de su cuenta, ya sea para financiar su pensión o bien que tenga derecho a retirarlos en una sola exhibición. Si ya cumpliste 60 o 65 años de edad ya puedes solicitar una pensión, dependiendo del régimen bajo el cual cotizaste y las semanas acumuladas.

Para el Régimen 73 debes contar con un mínimo de 500 semanas cotizadas ante el IMSS y tener al menos 60 años para Pensión por Cesantía o 65 años para Pensión por Vejez. Para determinar la pensión, se considera el salario diario promedio de las últimas 250 semanas cotizadas y tu nivel salarial.

En caso de las pensiones otorgadas al amparo de la Ley del Seguro Social de 1997, los recursos de la Cuenta Individual que no se entregan al trabajador serán utilizados para el financiamiento de la pensión a través de una Renta Vitalicia contratada con una Aseguradora o un Retiro Programado. Esta modalidad permite recibir pagos mensuales durante tu etapa de retiro.

Inversión y rendimientos de tu cuenta individual

Una vez que la administradora recibe estas aportaciones, las invierte a través de Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro (Siefores). Desde el 13 de diciembre de 2019 estas Siefores son generacionales, es decir, los recursos se agrupan dependiendo de la edad de los trabajadores y se invierten con una perspectiva de fecha de retiro.

Las administradoras invierten en mercados financieros nacionales e internacionales, de deuda y capital, sujetas a un régimen de inversión diseñado por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro para reducir el riesgo y mantener portafolios diversificados. Esta estrategia busca maximizar los rendimientos mientras protege tu patrimonio.

Los rendimientos generados por dicha inversión se verán reflejados en el saldo de la cuenta individual de ahorro para el retiro de los trabajadores. El Indicador de Rendimiento Neto es la resta simple del rendimiento que te da la administradora menos la comisión que te cobra por administrar, resguardar e invertir tu dinero, siendo este el factor clave para comparar opciones.

Funciones principales de las administradoras

Las administradoras aperturan las cuentas individuales a petición de los trabajadores, reciben las cuotas y aportaciones que los trabajadores, los patrones y el gobierno les entregan y las depositan en las cuentas individuales, además de recibir y registrar las aportaciones voluntarias.

Administran e invierten el ahorro para el retiro a través de las Siefores para obtener rendimientos y registran en la cuenta individual los rendimientos que vaya generando el ahorro para el retiro del trabajador. Esta gestión profesional permite que tu dinero crezca de manera sostenida.

Envían un estado de cuenta cuando menos tres veces al año al domicilio que el trabajador indique, para que conozca los movimientos llevados a cabo en su cuenta y lleve el control de la misma. Esta transparencia te permite dar seguimiento puntual a tu patrimonio.

Regulación y supervisión del sistema

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro se encarga de vigilar que las administradoras administren los recursos de manera eficiente, transparente y segura. Establece las normas que deben cumplir las administradoras y las Siefores, asegurando que las inversiones se realicen bajo criterios estrictos de seguridad y rendimiento.

Supervisa que los recursos de las personas trabajadoras se resguarden adecuadamente y se inviertan conforme al régimen de inversión establecido, protegiendo el ahorro. Garantiza que cada persona reciba información clara y oportuna sobre su cuenta, como los estados de cuenta que se envían tres veces al año.

En caso de incumplimientos, la autoridad puede imponer sanciones y multas a las administradoras, garantizando así que se cumplan las normas del sistema. Este marco regulatorio protege tus derechos como ahorrador y asegura la integridad del sistema.

Comprender cómo funciona el Afore te empodera para tomar control de tu futuro financiero y construir el patrimonio que te brindará seguridad económica durante tu retiro. Este sistema representa mucho más que una obligación legal: es una herramienta poderosa para asegurar tu bienestar en la vejez. Registrarte en la administradora que mejor se adapte a tus necesidades, realizar aportaciones voluntarias cuando sea posible y dar seguimiento constante a tu cuenta son acciones concretas que marcan la diferencia.