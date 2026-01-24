¿Doble Hoy No Circula? Estos son los autos no transitarán en CDMX este sábado 24 de enero del 2026

Ciudad de México.- Una vez más se han difundido las condiciones de la contaminación para el Hoy No Circula de la mañana de este sábado 24 de enero del 2026, por lo que una vez más han empleado las redes sociales y página oficiales de dicho movimiento ambiental para informar al público como evitar las multas, señalando puntualmente los autos que no podrán transitar por las calles, ¿acaso hay doble contingencia ambiental?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CaMe), según se encuentren los niveles de calidad en el aire deciden el tipo de contingencia, en caso de que el monóxido de carbono supere ciertos niveles, las autoridades eligen si es necesaria una doble contingencia, en la que detienen a dos tipos de placas y hologramas, ahora no será el caso, debido a que todos los niveles se encuentran bajo la estructura adecuada.

Dado a que en esta ocasión el programa se sigue normal y no hay doble contingencia, los autos que deben permanecer inmovilizados por ser el cuarto sábado del mes de enero del 2026, son los que cuenten con los hologramas 1, la terminación de placas PAR, y hologramas que terminen en 2, además de los vehículos con placas foráneas. Mientras que serán los vehículos con holograma en cero y doble cero, los eléctricos e híbridos, vehículos de emergencia y de carga y con pase turístico de la CDMX, los que pueden circular a diario.

Cabe recordar que las restricciones antes mencionadas van a comenzar desde las 05:00 horas hasta las 22:00 horas, que cambia los domingos y es diferente a los de entre semana, en la Zona Metropolitana del Valle de México, además que puede verse afectada por doble contingencia y es importante conocer el cambio. Por este motivo, el movimiento ecologista creó la página web, https://hoynocircula.cdmx.gob.mx/, se actualizan los datos mencionados para evitar confusiones y errores, previniendo las consecuencias de no seguir las instrucciones.

Como es de esperarse, las autoridades correspondientes, para asegurarse de que estas normativas por el bien ambiental se cumplan, ya hay leyes que establecen los castigos, en caso de que se descubran en circulación placas que no deberían de estarlo, que en este caso son los de los números mencionados, las autoridades pueden ponerle una multa al dueño del auto, la cual equivale de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), que se establece con un valor de 103.74 pesos y por lo que la penalización iría de los mil 924.40 pesos y hasta los tres mil 395 pesos.

