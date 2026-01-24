Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 24 de enero en la capital

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 24 de enero, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Cuajimalpa y Cuauhtémoc. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar rutas alternas.

Esta mañana, alrededor de las 10:00 horas, iniciará en la alcaldía Cuajimalpa una marcha del Concejo del Pueblo Originario de San Pedro Cuajimalpa, en Refugio Franciscano A.C., Carretera México-Toluca Km. 17.5, Col. Lomas de Vista Hermosa, y tendrá como destino la Sede de la Alcaldía Cuajimalpa, en Av. Juárez y Av. México, Col. Cuajimalpa. Marcha ¡Refugio Sí, Inmobiliarias No!, en solidaridad con el Refugio Franciscano y para mostrar su rechazo a la gentrificación en la zona, los desalojos inmobiliarios y el daño ecológico derivado de las megaconstrucciones en la demarcación.

De igual forma, a las 10:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc se concentrarán integrantes de la Asamblea de Trabajadores en Activo y Jubilados de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), los cuales han visto afectados sus patrimonios debido a créditos hipotecarios del FOVISSSTE y tendrán como objetivo el inmueble de la Sección IX de la Ciudad de México. El propósito es dar información con respecto a los alcances logrados en los programas de reestructura y liquidación.

Tráfico en CDMX hoy 24 de enero

De hecho, también a las 13:00 horas, en las alcaldías Iztacalco, Iztapalapa y Benito Juárez se reunirán miembros del colectivo Plataforma 4:20, en Col. Granjas, Col. El Prado y Cto. Interior Avenida Río Churubusco y Tlalpan Sur/Lázaro Cárdenas. El objetivo de todo es instalar una mesa informativa itinerante, en la que se realizarán talleres enfocados en la reducción de riesgos y daños asociados al uso de drogas, así como en el uso responsable del espacio público, sin generar afectaciones a la sociedad no consumidora.

Finalmente, alrededor de las 14:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc se verán integrantes del colectivo La Comuna 4:20 en el Parque Francisco Primo de Verdad y Ramos. Es necesario agregar que se trata de un evento político-cultural, Reencuentro Tribal, con la finalidad de alzar la voz por los derechos de las personas usuarias de cannabis, y por una regulación justa de esta planta en México.

