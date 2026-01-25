Clima HOY domingo 25 de enero de 2026 en la NOCHE: Se esperan LLUVIAS y CHUBASCOS en estas regiones

Ciudad de México.- Para esta noche de domingo 25 de enero de 2026 se esperan lluvias y chubascos en diversas partes del país, así que si tienes planes para estar en el exterior, es mejor que consultes el pronóstico del clima completo. A continuación, te presentamos el reporte detallado de las condiciones climatológicas a partir de las 20:00 horas y durante las primeras horas del lunes 26 de enero. Esta información corresponde al más reciente informe emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por lo que se recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales.

De acuerdo con Conagua, para esta noche de domingo 25 de enero la tercera tormenta invernal de la temporada, en interacción con la corriente en chorro polar y con un río atmosférico, mantendrá el ambiente muy frío a gélido, lluvias y chubascos en el norte y noreste de México, además de lluvia engelante en zonas de Coahuila y Nuevo León. Asimismo, la tercera tormenta invernal se desplazará hacia el centro de Estados Unidos y dejará de afectar México. Por otra parte, el frente frío número 30 recorrerá el noreste y oriente del territorio nacional; en combinación con un canal de baja presión sobre el sureste de México, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en diversas regiones.

uD83EuDDCA¡Extrema precauciones! Desde el lunes 26 y hasta el jueves 29 de enero, se esperan #Temperaturas mínimas de hasta menos -15 grados #Celsius en zonas serranas de #Chihuahua, #Durango y #Coahuila.



Consulta más detalles del #Pronóstico de temperaturas mínimas en las imágenes. ?? pic.twitter.com/aQKMqpoMiI — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 26, 2026

¿Dónde lloverá este domingo 25 de enero de 2026 en la noche?

Lluvias puntuales muy fuertes:

Veracruz (Totonaca, Nautla y Capital)

Puebla (Sierra Nororiental y Valle Serdán)

Oaxaca

Lluvia engelante:

Coahuila

Nuevo León

Chubascos con lluvias puntuales fuertes:

Hidalgo (Huasteca, sierra de Tenango y Valle de Tulancingo)

Puebla (Sierra Norte y Tehuacán-Sierra Negra)

Veracruz (Las Montañas)

Tabasco

Chiapas

¿Cuál es el pronóstico de lluvias para mañana 26 de enero de 2026?

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Veracruz (Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca y Chiapas.

Veracruz (Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca y Chiapas. Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Tabasco.

Tabasco. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Campeche.

Campeche. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Nautla, Capital y Las Montañas), Yucatán y Quintana Roo.

Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Nautla, Capital y Las Montañas), Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Hidalgo (Sierra de Tenango y Valle de Tulancingo), Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán) y Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca y Sotavento).

Hidalgo (Sierra de Tenango y Valle de Tulancingo), Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán) y Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca y Sotavento). Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México y Guerrero.

Fuente: Tribuna del Yaqui