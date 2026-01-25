Confirman SUSPENSIÓN DE CLASES en este estado del norte de México por Tormenta Invernal

Chihuahua, Chihuahua.- El avance de la Tercera Tormenta Invernal continúa teniendo efectos directos en el norte del país. Ante el drástico descenso de temperaturas y la presencia de nieve en varias regiones, el Gobierno del Estado de Chihuahua tomó una decisión preventiva que impactará a miles de familias: suspender clases presenciales y activar protocolos de protección para comunidades escolares.

El Gobierno de Chihuahua confirmó la suspensión de clases presenciales en nivel básico para los días lunes 26 y martes 27 de enero de 2026, como medida preventiva ante los efectos de la Tercera Tormenta Invernal de la temporada, que ha provocado temperaturas extremas y la caída de nieve en al menos 11 municipios de la entidad. La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) apuntó que durante estos dos días las actividades escolares se realizarán a distancia, con el objetivo de salvaguardar la integridad física y la salud de niñas, niños y adolescentes.

Emite SEyD declaratoria de suspensión de clases presenciales en Educación Básica

Autoridades llaman a mantenerse atentos a información oficial

La SEyD exhortó a madres, padres de familia, tutores, docentes y personal directivo a mantenerse atentos a los avisos oficiales que se difundan en los próximos días a través de los canales institucionales, en caso de que las condiciones climatológicas obliguen a ampliar o modificar las medidas preventivas. Las autoridades reiteraron que cualquier actualización sobre el regreso a clases presenciales o la continuidad del modelo a distancia será informada oportunamente.

Nieve y aguanieve en 11 municipios de la Sierra de Chihuahua

Por su parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Chihuahua reportó que la Tercera Tormenta Invernal ha generado caída de nieve y aguanieve en al menos once municipios, principalmente en la zona serrana de la entidad.

De acuerdo con el reporte oficial, se tiene presencia de nieve en los municipios de Casas Grandes, Guerrero, Madera, Ocampo, Temósachic, Gómez Farías, Namiquipa, Matachí, Bocoyna, Urique y Balleza, donde se mantiene vigilancia permanente por parte de las autoridades.

Lluvias sin afectaciones carreteras

Además, Protección Civil informó que se han registrado lluvias ligeras a moderadas en los municipios de Bachíniva, Buenaventura, Galeana, Ignacio Zaragoza, Matachí y Nuevo Casas Grandes. A la fecha de publicación de esta nota, no se han reportado afectaciones en la red carretera, por lo que los tramos continúan abiertos y operando con normalidad. Las autoridades estatales señalaron que se mantiene el monitoreo constante de las condiciones climáticas, especialmente en zonas de alta montaña, donde las temperaturas continuarán siendo bajas durante las próximas horas.

