Lista COMPLETA de GANADORES Sorteo Zodiaco No. 1732 de Lotería Nacional, HOY domingo 25 de ENERO

Ciudad de México.- Hoy es domingo de Sorteo Zodiaco en la Lotería Nacional y si tú, al igual que millones de mexicanos, estás concursando, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de este 25 de enero de 2026. Hoy se celebra el Sorteo Zodiaco No. 1732, que hace celebrar la Feria Internacional de Turismo (FITUR), donde el país invitado es México.
Para esta edición del Sorteo Zodiaco No. 1732 se emitieron 120 mil boletos, cuyos números van del 00000 al 9999, por cada uno de los 12 signos del zodiaco, y se juega en una serie; aquí los resultados. Hay que recordar que el próximo domingo 1 de febrero de 2026 se realizará el Sorteo Zodiaco número 1733.
"FITUR es la feria internacional de turismo más relevante del sector y el principal punto de encuentro para la industria turística a nivel global. En su edición 2026, que se celebrará del 21 al 25 de enero en IFEMA MADRID, México tendrá un papel protagónico al participar como país invitado, una distinción que reconoce su importancia en el turismo internacional y le otorga una posición privilegiada para proyectar su oferta ante los principales actores del sector", señala el boletín de la Lotería Nacional.
GANADORES del Sorteo Zodiaco No. 1732 de hoy 25 de enero de 2026
Premio Mayor: 7 millones de pesos
LIBRA 4756
Segundo premio: 1,100,000 pesos
CANCER 3250
Tercer premio: 1,100,000 pesos
CAPRICORNIO 5990
Cuarto premio: 176,000 pesos
TAURO 2662
Quinto premio: 176,000 pesos
ACUARIO 7466
Sexto premio: 88,000 pesos
SAGITARIO 1545
Séptimo premio: 88,000 pesos
SAGITARIO 8801
Octavo premio: 61,600 pesos
LIBRA 7492
Noveno premio: 61,600 pesos
VIRGO 3309
Décimo premio: 52,800 pesos
ESCORPION 9948
Decimoprimero premio: 52,800 pesos
VIRGO 1737
Decimosegundo premio: 44,000 pesos
ARIES 1509
Decimotercer premio: 44,000 pesos
VIRGO 9387
Decimocuarto premio: 44,000 pesos
GEMINIS 8469
Decimoquinto premio: 35,200 pesos
CAPRICORNIO 7955
Decimosexto premio: 35,200 pesos
LIBRA 0241
Decimoséptimo premio: 35,200 pesos
SAGITARIO 6123
Decimoctavo premio: 26,400 pesos
TAURO 3823
Decimonoveno premio: 26,400 pesos
TAURO 6127
Vigésimo premio: 26,400 pesos
SAGITARIO 1025
Vigésimo primer premio: 26,400 pesos
GEMINIS 7788
