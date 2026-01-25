¡Síguenos!
Hoy es día de Sorteo Zodiaco No. 1732 en la Lotería Nacional; TRIBUNA te presenta la lista COMPLETA de ganadores de este domingo 25 de enero de 2026

Lista COMPLETA de GANADORES Sorteo Zodiaco No. 1732 de Lotería Nacional, HOY domingo 25 de ENERO
Hoy es día de Sorteo Zodiaco No. 1732 en la Lotería Nacional de hoy 25 de enero de 2026 Foto: Internet

Ciudad de México.- Hoy es domingo de Sorteo Zodiaco en la Lotería Nacional y si tú, al igual que millones de mexicanos, estás concursando, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de este 25 de enero de 2026. Hoy se celebra el Sorteo Zodiaco No. 1732, que hace celebrar la Feria Internacional de Turismo (FITUR), donde el país invitado es México.

Para esta edición del Sorteo Zodiaco No. 1732 se emitieron 120 mil boletos, cuyos números van del 00000 al 9999, por cada uno de los 12 signos del zodiaco, y se juega en una serie; aquí los resultados. Hay que recordar que el próximo domingo 1 de febrero de 2026 se realizará el Sorteo Zodiaco número 1733.

"FITUR es la feria internacional de turismo más relevante del sector y el principal punto de encuentro para la industria turística a nivel global. En su edición 2026, que se celebrará del 21 al 25 de enero en IFEMA MADRID, México tendrá un papel protagónico al participar como país invitado, una distinción que reconoce su importancia en el turismo internacional y le otorga una posición privilegiada para proyectar su oferta ante los principales actores del sector", señala el boletín de la Lotería Nacional.

GANADORES del Sorteo Zodiaco No. 1732 de hoy 25 de enero de 2026

Premio Mayor: 7 millones de pesos

LIBRA 4756

Segundo premio: 1,100,000 pesos

CANCER 3250

Tercer premio: 1,100,000 pesos

CAPRICORNIO 5990

Cuarto premio: 176,000 pesos

TAURO 2662

Quinto premio: 176,000 pesos

ACUARIO 7466

Sexto premio: 88,000 pesos

SAGITARIO 1545

Séptimo premio: 88,000 pesos

SAGITARIO 8801

Octavo premio: 61,600 pesos

LIBRA 7492

Noveno premio: 61,600 pesos

VIRGO 3309

Décimo premio: 52,800 pesos

ESCORPION 9948

Decimoprimero premio: 52,800 pesos

VIRGO 1737

Decimosegundo premio: 44,000 pesos

ARIES 1509

Decimotercer premio: 44,000 pesos

VIRGO 9387

Decimocuarto premio: 44,000 pesos

GEMINIS 8469

Decimoquinto premio: 35,200 pesos

CAPRICORNIO 7955

Decimosexto premio: 35,200 pesos

LIBRA 0241

Decimoséptimo premio: 35,200 pesos

SAGITARIO 6123

Decimoctavo premio: 26,400 pesos

TAURO 3823

Decimonoveno premio: 26,400 pesos

TAURO 6127

Vigésimo premio: 26,400 pesos

SAGITARIO 1025

Vigésimo primer premio: 26,400 pesos

GEMINIS 7788

