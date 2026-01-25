Siempre no: Tras ESCÁNDALO, ministros de la SCJN acuerdan devolver camionetas de lujo

Ciudad de México.- Después de la polémica en relación con las nueve camionetas de lujo para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de Nación (SCJN), ya que se cuestionó la austeridad, se ha informado que los vehículos que se compraron ya no serán utilizados y serán devueltos.

Mediante una publicación en X, antes Twitter, se informó la decisión de no utilizarlos: "Con relación a los vehículos adquiridos, ministras y ministros de esta SCJN informan su decisión de no utilizarlos; asimismo, solicitarán que se inicie el proceso correspondiente para su devolución o, en su caso, ponerlos a disposición de personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos, siempre con apego a la normatividad aplicable. Reiteramos nuestro compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos del pueblo, así como el trabajo permanente para lograr una justicia real y verdadera. Con el fin de precisar la información, mañana se ofrecerá una conferencia de prensa en las instalaciones de este Máximo Tribunal".

Con relación a los vehículos adquiridos, ministras y ministros de esta #scjn informan su decisión de no utilizarlos; asimismo, solicitarán que se inicie el proceso correspondiente para su devolución o, en su caso, ponerlos a disposición de personas juzgadoras que enfrentan… — Suprema Corte (@SCJN) January 25, 2026

Además, la SCJN informó que mañana lunes 26 de enero a las 8:30 horas se dará una conferencia de prensa para informar al pueblo de México sobre la decisión. Hay que recordar que se trata de camionetas Jeep Cherokee que tenían un valor de entre un millón 70 mil y un millón 777 mil pesos. Según lo dicho al principio, cuando se dio a conocer la compra de las camionetas, tal adquisición se hizo porque "significaba un ahorro de mil millones de pesos".

Al momento de ser criticados por el gasto que representaba, personajes como la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el senador Gerardo Fernández Noroña respaldaron la compra de las camionetas, ya que aseguraron que no se trataba de un lujo, sino de una herramienta de trabajo. "Ni modo que se vayan a pie, en Metro, que pidan avión o que usen su vehículo", argumentó Noroña.

Cabe señalar que, además, la SCJN argumentó la compra de las camionetas, ya que señalaron la necesidad de renovar el parque vehicular ante la presencia de fallas recurrentes en las unidades que ya se tienen, por lo que se invirtió 252 millones de pesos en el último trimestre de 2025 para adquirir 571 vehículos, entre los que están los de los ministros.

