Tercera Tormenta Invernal traerá LLUVIAS, viento fuerte y HELADAS en México HOY 25 de enero

Ciudad de México.- Este domingo 25 de enero de 2026, el clima en México estará marcado por condiciones contrastantes que obligan a tomar precauciones, sobre todo en estados del norte, oriente y sureste del país. Mientras algunas regiones enfrentarán lluvias intensas, viento fuerte y bajas temperaturas, otras seguirán registrando calor significativo. Para que planifiques tu jornada, aquí te compartimos el reporte meteorológico completo. ¡Toma nota!

Así será el clima en México este domingo 25 de enero de 2026

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), durante este domingo, la Tercera Tormenta Invernal de la temporada se desplazará sobre el norte de México, donde continuará interactuando con un río atmosférico. Esta situación favorecerá lluvias y chubascos, así como la caída de nieve o aguanieve durante la mañana en zonas de Sonora y Chihuahua.

Así será el clima en México este domingo. Foto: Conagua

Además se prevé lluvia engelante en Durango, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. Por la tarde, este sistema se moverá hacia el centro de Estados Unidos (EU) y dejará de afectar directamente al país. De manera simultánea, el Frente Frío número 30 recorrerá el noreste y oriente de la República Mexicana. Este frente interactuará con el mismo río atmosférico y con un canal de baja presión extendido sobre el sureste, generando condiciones de inestabilidad con lluvias fuertes a muy fuertes.

La masa de aire ártico asociada provocará un descenso térmico notable en el noroeste, norte, noreste, centro, oriente y sureste del país, además de un evento de “Norte” con rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora en Tamaulipas y Veracruz, que durante la madrugada del lunes se extenderá al istmo y golfo de Tehuantepec. También se prevé caída de nieve o aguanieve en las cimas del Cofre de Perote y el Pico de Orizaba.

Pronóstico de temperaturas para hoy

En contraste con el ambiente frío, varias entidades registrarán temperaturas máximas elevadas. Se prevén valores de entre 35 y 40°C en Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, el suroeste de Puebla, Oaxaca y Chiapas en la región del istmo. En Jalisco, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, las temperaturas máximas oscilarán entre 30 y 35°C.

Por otro lado, el frío será intenso en zonas serranas del norte y centro del país. Se esperan temperaturas mínimas de hasta -15 grados con heladas en áreas montañosas de Chihuahua, Durango y Coahuila. En regiones serranas de Baja California, Sonora y Nuevo León, las mínimas podrían descender hasta -10°C. También habrá heladas con valores de -5 a 0°C en estados como Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca, mientras que en zonas altas de San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Querétaro y la Ciudad de México se pronostican mínimas de 0 a 5°C.

