Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 25 de enero en la capital

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 25 de enero, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc y Coyoacán. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar rutas alternas.

La única marcha del día será a las 12:00 horas en la alcaldía Cuauhtémoc, con el Comité de Apoyo Emergente pro-Refugio Franciscano, quienes iniciarán el recorrido desde el Monumento a la Revolución y tendrá como destino el Zócalo capitalino. Se trata de la Marcha Nacional por los Seres Sintientes, con la finalidad de exigir transparencia en el manejo de los animales rescatados del Refugio Franciscano, A.C.

Sin embargo, por la mañana, a las 09:00 horas, en las alcaldías Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo y Coyoacán, se concentrarán integrantes de Somos México en la Parroquia de San Jacinto, la Parroquia de la Santa Cruz del Pedregal, así como en la Av. Horacio No. 921, Col. Polanco III Sección y, en punto de las 15:00 horas, en el Jardín Hidalgo, Col. Villa Coyoacán. Se trata de una jornada de afiliación ciudadana con el objetivo de obtener el registro como una nueva fuerza política que impulse el crecimiento y desarrollo de México.

Tráfico en CDMX hoy 25 de enero

De igual forma, alrededor de las 11:00 horas en la alcaldía Coyoacán se reunirán miembros del Frente Anti Gentrificación CDMX en el Estadio Banorte (bajo puente), Calz. de Tlalpan No. 3465, Col. Santa Úrsula Coapa. En realidad, consiste en la 1ª Caravana Mundialista, en apoyo a los pasos a desnivel de calzada de Tlalpan y en contra del Mundial del despojo de la Federación Internacional de Futbol Asociación en la Ciudad de México, así como en contra de los megaproyectos de destrucción inservibles.

?? Hoy es el primer #Ciclotón del 2026 en la #CapitalDeLaTransformación, disfrútalo con tu mejor compañía. uD83DuDEB4???uD83DuDEB4???



?? Únete a la ruta de 66 km y a las actividades impartidas por @DeporteCDMX, en calles y avenidas principales de la Ciudad de México, con esta edición especial en el… pic.twitter.com/fZ3OuC4g2L — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) January 25, 2026

También a las 12:00 horas en la alcaldía Cuauhtémoc, Colectiva Hijas de la Cannabis se verán en la Plaza Tlaxcoaque, Av. Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque. Evento político-cultural Line Up/ Poder Femenino, orientado a la promoción y fortalecimiento de más espacios seguros, inclusivos y culturales para mujeres usuarias de cannabis, desde una perspectiva de género y derechos. Es necesario agregar que se espera un aforo de aproximadamente 100 personas.

Fuente: Tribuna del Yaqui