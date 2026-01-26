Alejandro Gertz Manero se va a Reino Unido; rinde protesta como embajador tras ser ratificado por el Congreso

Ciudad de México.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó el nombramiento del exfiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, como embajador de México en Reino Unido. La votación fue a mano alzada, pero en comisiones, había sido avalado por Morena, Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Luego de renunciar el pasado 27 de noviembre de 2025, tras más de siete años frente a la Fiscalía General de la República (FGR), el ahora embajador sustituye a Josefa González-Blanco Ortiz-Mena, quien dejó la embajada tras señalamientos de acoso laboral. "Yo me sometí a la Cámara de Senadores y me puse a su disposición, como lo estoy haciendo en este momento, cuando consideré que había que hacer un cambio en mi vida pública", justificó Gertz Manero en comparecencia ante la Segunda Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales de la Comisión Permanente el pasado jueves 22 de enero de 2026.

De acuerdo con lo expuesto en su comparecencia, Gertz Manero dijo que como embajador en Reino Unido creará un programa para que estudiantes mexicanos puedan estudiar en Oxford y Cambridge, dos de las universidades británicas de más renombre y antigüedad.

"Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de embajador extraordinario y pleno y potenciario de México ante el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los organismos internacionales con sede en ese país que le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión", le dijo la senadora Verónica Noemí Camino Farjat, presidenta de la Comisión Permanente. "Sí", respondió Gertz Manero.

En declaraciones pasadas, Gertz Manero se autodefinió como "un servidor de la ley" y se comprometió a defender los intereses de México en Europa. "Siento que mi carrera ha sido ser un servidor de la ley, ser un servidor de una tarea que significa trabajar para los demás y encontrar en ello una satisfacción", expresó. Hay que recordar que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó el 7 de enero de 2026 que Alejandro Gertz Manero fue designado como embajador de México en Gran Bretaña.

Fuente: Tribuna del Yaqui