Clima HOY lunes 26 de enero de 2026 en la NOCHE: Se esperan LLUVIAS TORRENCIALES y FUERTES en estas regiones

Ciudad de México.- Para esta noche de lunes 26 de enero de 2026 se esperan lluvias torrenciales y lluvias fuertes en diversas partes del país, así que si tienes planes para estar en el exterior, es mejor que consultes el pronóstico del clima completo. A continuación, te presentamos el reporte detallado de las condiciones climatológicas a partir de las 20:00 horas y durante las primeras horas del martes 27 de enero. Esta información corresponde al más reciente informe emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por lo que se recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales.

De acuerdo con Conagua, para esta noche de lunes 26 de enero, el frente frío número 30 se extenderá sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, ocasionando lluvias puntuales torrenciales y lluvias fuertes. Además, el pronóstico señala que la masa de aire ártico que acompaña al frente frío número 30 propiciará ambiente frío a muy frío con bancos de niebla en el norte, centro, oriente y sureste del país. De igual forma, existen condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las cimas del Cofre de Perote y Pico de Orizaba.

El próximo viernes, un #FrenteFrío y la masa de aire polar que lo impulsará, generarán marcado descenso de #Temperatura en el norte, noreste, oriente, centro y sureste de #México. El #Pronóstico a 96 horas puedes consultarlo en https://t.co/9TaD34fWfC pic.twitter.com/FWvI2CpGyD — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 26, 2026

¿Dónde lloverá este lunes 26 de enero de 2026 en la noche?

Lluvias puntuales torrenciales en zonas de:

Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca)

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Lluvias intensas en:

Veracruz (Papaloapan)

Lluvias puntuales muy fuertes en:

Campeche

Quintana Roo

Fuertes en:

Puebla (Tehuacán-Sierra Negra)

Veracruz (Nautla, Capital y Las Montañas) y Yucatán

Chubascos en regiones de:

Hidalgo (Sierra de Tenango y Valle de Tulancingo)

Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán)

Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca y Sotavento)

¿Cuál es el pronóstico de lluvias para mañana martes 27 de enero de 2026?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca y Chiapas.

Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca y Chiapas. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (Papaloapan), Tabasco y Campeche.

Veracruz (Papaloapan), Tabasco y Campeche. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Capital y Las Montañas) y Quintana Roo.

Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Capital y Las Montañas) y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Estado de México, Guerrero y Yucatán.

Consulta en https://t.co/R8Yan9vLdN las condiciones del tiempo que habrá esta noche y mañana martes, en #México, así como los fenómenos #Meteorológicos que las determinan pic.twitter.com/YiEw4LvBvO — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 27, 2026

