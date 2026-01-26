¡Síguenos!
Clima HOY lunes 26 de enero de 2026 en la NOCHE: Se esperan LLUVIAS TORRENCIALES y FUERTES en estas regiones
Para esta noche de lunes 26 de enero de 2026 se esperan lluvias torrenciales y lluvias fuertes Foto: Internet

Ciudad de México.- Para esta noche de lunes 26 de enero de 2026 se esperan lluvias torrenciales y lluvias fuertes en diversas partes del país, así que si tienes planes para estar en el exterior, es mejor que consultes el pronóstico del clima completo. A continuación, te presentamos el reporte detallado de las condiciones climatológicas a partir de las 20:00 horas y durante las primeras horas del martes 27 de enero. Esta información corresponde al más reciente informe emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por lo que se recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales.

De acuerdo con Conagua, para esta noche de lunes 26 de enero, el frente frío número 30 se extenderá sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, ocasionando lluvias puntuales torrenciales y lluvias fuertes. Además, el pronóstico señala que la masa de aire ártico que acompaña al frente frío número 30 propiciará ambiente frío a muy frío con bancos de niebla en el norte, centro, oriente y sureste del país. De igual forma, existen condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las cimas del Cofre de Perote y Pico de Orizaba.

¿Dónde lloverá este lunes 26 de enero de 2026 en la noche?

Lluvias puntuales torrenciales en zonas de: 

  • Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca)
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Tabasco

Lluvias intensas en: 

  • Veracruz (Papaloapan)

Lluvias puntuales muy fuertes en: 

  • Campeche
  • Quintana Roo

Fuertes en:

  • Puebla (Tehuacán-Sierra Negra)
  • Veracruz (Nautla, Capital y Las Montañas) y Yucatán

Chubascos en regiones de:

  • Hidalgo (Sierra de Tenango y Valle de Tulancingo)
  • Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán)
  • Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca y Sotavento)

¿Cuál es el pronóstico de lluvias para mañana martes 27 de enero de 2026?

  • Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca y Chiapas.
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (Papaloapan), Tabasco y Campeche.
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Capital y Las Montañas) y Quintana Roo.
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Estado de México, Guerrero y Yucatán.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conagua  

