¿Cuáles serán los efectos del Frente Frío 30 en México este LUNES 26 de enero? Conagua informa

Ciudad de México.- Antes de iniciar actividades este lunes 26 de enero de 2026, es importante revisar cómo se comportará el clima en México, ya que gran parte del país enfrentará condiciones adversas que pueden afectar traslados, actividades al aire libre y la seguridad en carreteras. Lluvias intensas, fuertes rachas de viento y temperaturas extremas estarán presentes en varias regiones, por lo que mantenerse informado permitirá tomar precauciones oportunas. ¡Aquí la información!

Así será el clima en México este lunes

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), durante este lunes, el Frente Frío número 30 provocará un escenario de tiempo severo, principalmente en el oriente y sureste del país. Su desplazamiento mantendrá lluvias de fuerte intensidad, ambiente frío y bancos de niebla en entidades del norte, centro, oriente y sureste.

En las zonas serranas de la Mesa del Norte persistirá un ambiente muy frío a gélido, mientras que en regiones altas se mantiene la probabilidad de caída de nieve o aguanieve. A la par, la masa de aire ártico asociada al frente originará un evento de 'Norte' muy fuerte a intenso, con rachas significativas en el litoral del golfo de México, la península de Yucatán, así como en el istmo y golfo de Tehuantepec. Estas condiciones podrían provocar afectaciones por viento, visibilidad reducida y riesgos en zonas costeras y carreteras.

Pronóstico de lluvias para hoy

Las precipitaciones más intensas se concentrarán en el sureste del país. Se pronostican lluvias puntuales intensas a torrenciales, con acumulados de entre 150 y 250 milímetros (mm), en Veracruz, principalmente en las regiones de Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca, así como en Oaxaca y Chiapas. En Tabasco se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas, mientras que Campeche registrará lluvias fuertes a muy fuertes.

En entidades como Puebla, Yucatán y Quintana Roo se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes, mientras que Hidalgo, Puebla y Veracruz tendrán intervalos de chubascos. En contraste, se esperan lluvias aisladas en Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México y Guerrero.

Las lluvias fuertes a torrenciales pueden provocar el aumento en niveles de ríos y arroyos, además de encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas, por lo que se recomienda extremar precauciones.

Pronóstico de temperaturas en México

En contraste con las lluvias, algunas regiones del país registrarán temperaturas elevadas. Se esperan máximas de 35 a 40°C centígrados en Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, así como en las costas de Oaxaca y Chiapas. Otras entidades como Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Morelos y el suroeste de Puebla alcanzarán temperaturas de 30 a 35°C.

Por el contrario, el frío será intenso durante la madrugada y amanecer en el norte y zonas serranas. Se pronostican temperaturas mínimas de -15 a -10°C con heladas en regiones montañosas de Chihuahua, Durango y Coahuila. En Baja California, Sonora, Nuevo León y Tamaulipas, las mínimas descenderán hasta -10 a -5°C. Otras entidades del centro y sur, incluyendo el Estado de México, Puebla, Veracruz y Oaxaca, registrarán temperaturas de -5 a 0°C, mientras que zonas serranas de Baja California Sur, Sinaloa, Michoacán, Querétaro y la Ciudad de México podrían ubicarse entre 0 y 5 grados.

Estas condiciones podrían generar congelamiento de la carpeta asfáltica y reducir la visibilidad por bancos de niebla, especialmente en tramos carreteros.

