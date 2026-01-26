Estados Unidos pide información al Gobierno de Sinaloa por la desaparición de la influencer 'La Nicholette'

Culiacán, Sinaloa.- Tras la localización con vida de la influencer conocida como 'La Nicholette', el gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, confirmó que Estados Unidos habría solicitado información sobre el caso. El mandatario señaló que desde el día que se reportó la desaparición de la influencer mantuvo contacto con el cónsul de Estados Unidos, debido a que la joven es ciudadana americana.

Asimismo, el mandatario señaló que el interés de las autoridades estadounidenses era conocer los avances del operativo de búsqueda y ofrecer el apoyo necesario para la ejecución de la misma. "El cónsul me dijo simplemente que si ellos podían apoyar. Le dije que, por fortuna, se ha resuelto el asunto; ellos reconocen a esta señorita como ciudadana estadounidense y estaban preocupados por su rapto", expresó Rocha Moya.

#Seguridad | Según la Fiscalía General de Sinaloa, la joven Nicole Pardo Molina, conocida en redes como 'La Nicholette', fue localizada después de estar desaparecida desde el 20 de enero uD83DuDEBA?? pic.twitter.com/JdySTcZcre — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 24, 2026

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmó que la influencer Nicole Pardo Molina, conocida como 'La Nicholette', fue localizada con vida tras haber permanecido desaparecida por cuatro días. La joven de 20 años había sido privada de la libertad el pasado 20 de enero en el fraccionamiento Isla Musala, en Culiacán, un hecho que quedó registrado por las cámaras de seguridad de su propio vehículo de lujo.

De acuerdo con reportes oficiales y testimonios locales, la creadora de contenido fue liberada por sus captores y arribó por sus propios medios a la comunidad de El Salado, de donde es originaria. El gobernador de Sinaloa corroboró que la joven se encuentra bajo resguardo y que se le brindará la atención necesaria tras el incidente. "Estamos atendiendo la situación y proporcionando los avances que tenemos en la carpeta de investigación", señalaron fuentes de la fiscalía.

Finalmente, el gobierno estatal aseguró que mantendrá las investigaciones pertinentes para dar con los responsables de la privación de la libertad de la influencer. A pesar de que ya se encuentra con su familia, el caso ha dejado una fuerte huella en la opinión pública debido a la exposición mediática de la víctima. La prioridad actual de las autoridades es garantizar la seguridad de Nicole y prevenir que situaciones similares se repitan en la capital del estado.

#Nacional | Circula en redes un video de la influencer desaparecida “La Nicholette”, que ha generado especulación sobre posible presión o privación de la libertad por parte de un grupo criminal, aunque no existe confirmación oficial uD83CuDFA5?? pic.twitter.com/EVCWuHKh6C — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 24, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui