EU pide información al gobierno de Sinaloa por el caso de la influencer 'La Nicholette': Esto y más en Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Si no quieres perderte las noticias más importantes que ocurren dentro del territorio mexicano, tu mejor opción es el Tribuna Top 3 México. Quédate a ver este resumen para que te enteres de los últimos hechos ocurridos a nivel nacional en las últimas horas. En la edición de hoy lunes 26 de enero, conoce que Estados Unidos pidió información al gobierno de Sinaloa sobre la desaparición de la influencer 'La Nicholette'.

Así comienza el Tribuna Top 3 México

Ministros de la Suprema Corte acuerdan devolver camionetas de lujo

Después de la polémica por la compra de nuevas camionetas de lujo para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se ha informado que los vehículos ya no serán utilizados y serán devueltos tras recibir críticas por no seguir el principio de austeridad.

Gertz Manero rinde protesta como embajador de México en Reino Unido

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó el nombramiento de Alejandro Gertz Manero como embajador de México en Reino Unido; tras más de 7 años al frente de la FGR, el exfiscal sustituye a Josefa González-Blanco, quien dejó la embajada europea tras señalamientos de acoso laboral.

EU pide información a Sinaloa por desaparición de una influencer

Tras la localización con vida de la influencer conocida como 'La Nicholette', el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, confirmó que el gobierno de EU habría solicitado información sobre el caso; señaló que se mantuvo en contacto con el cónsul estadounidense, debido a que la joven es ciudadana americana.

uD83DuDDDE?uD83CuDDF2uD83CuDDFD? Top 3 de las noticias más relevantes en México uD83DuDCCAuD83DuDD1D



Con Casa Ley, le presentamos las noticias que están marcando la agenda nacional uD83CuDDF2uD83CuDDFD https://t.co/dG2fPF5Pma #NoticiasMéxico #InformaciónRelevante #CasaLey #ActualidadNacional #MéxicoInforma pic.twitter.com/7ZvkcvxTrL — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 27, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui