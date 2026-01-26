Ciudad de México.- El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna envió una carta a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para que se revise su proceso legal tras ser detenido por huachicol. "Es una venganza", afirmó. Además de denunciar irregularidades en su proceso judicial, alegando que la investigación ha sido 'politizada' y 'corrupta'.

"Fui vinculado a proceso y actualmente privado de mi libertad", declaró en su carta el exmando naval con 33 años de servicio ininterrumpido, además de señalar que fue dado de baja de manera irregular en la Secretaría de Marina el día 18 de diciembre de 2025, donde fue tratado como culpable desde el principio.

Manuel Farías envía carta a la presidenta Claudia Sheinbaum para que revise su caso tras detención por huachicol

"Existe información en la que se me quiere fabricar como culpable, iniciándose una investigación por un video en YouTube que no existe, y de ahí forzando una serie de datos y técnicas de investigación llenas de imprecisiones", incluyo en la carta.

Desde el 10 de noviembre de 2025, el vicealmirante solicitó acceso a la investigación contenida en la carpeta 5608/2025, pero aún no ha recibido respuesta. Destacó el impacto que ha tenido en su familia, principalmente en su esposa e hijas: "Una afectación a mi familia que quedará como una huella para toda la vida".

La carta se envió pocos días después de que el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, diera a conocer en la conferencia matutina el día 22 de enero de 2026 que el vicealmirante, así como su hermano Fernando Farías Laguna, Contralmirante, fueron dados de baja de la institución por delitos relacionados con el 'huachicol fiscal'.

Farías menciona a su abogado y a su esposa como contactos para cualquier ampliación de información, adjunta que escribió previamente a la presidenta sin obtener resultados satisfactorios, pide una revisión de su caso para evitar la fabricación de culpables, además de describir un proceso perverso, sugiriendo un "ánimo de venganza" más que justicia.

El caso ha obtenido la atención del público, ya que combina procedimientos legales, administrativos y recursos legales por las acusaciones de contrabando de hidrocarburos, abriendo así un debate sobre si son legales las bajas militares antes de una sentencia definitiva.

uD83DuDEA8 Manuel Roberto Farías Laguna, vicealmirante acusado en la trama millonaria de huachicol fiscal manda carta a la presidenta Sheinbaum



Denuncia fabricación de culpabilidad, un proceso penal viciado y politizado



Pide la revisión del caso y la intervención presidencial pic.twitter.com/kpgNglI0tW — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) January 26, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui