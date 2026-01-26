¿Qué incluyen los paquetes todo incluido y cómo aprovecharlos al máximo?

Ciudad de México.- Si estás organizando unas vacaciones y te estás preguntando ¿qué incluyen realmente los paquetes todo incluido y cómo aprovecharlos al máximo?, es importante saber que estos planes ofrecen mucho más que solo hospedaje y comida. Contratar este tipo de paquete puede ser una de las decisiones más inteligentes para quienes buscan relajarse sin preocuparse por nada, siempre que se elija con criterio.

¿Qué es un paquete todo incluido?

Un paquete todo incluido, también conocido como “all inclusive”, es una modalidad de viaje que generalmente incluye:

Hospedaje en hotel o resort

Alimentos y bebidas ilimitadas (muchas veces alcohólicas)

Actividades recreativas dentro del hotel

Acceso a áreas como albercas, playas privadas, gimnasios y clubes

Espectáculos nocturnos y entretenimiento

En plataformas como Best Day, estos paquetes se pueden combinar con vuelo, traslados y servicios adicionales, permitiéndote armar el viaje completo desde una sola plataforma y con atención en español.

¿Quiénes se benefician más con este tipo de paquetes?

Familias con hijos

Muchos resorts cuentan con clubes para niños, actividades familiares y comidas tipo buffet que facilitan la logística durante las vacaciones.

Parejas en plan romántico

Los paquetes all inclusive permiten olvidarte de los gastos extra y enfocarte en disfrutar. Muchos hoteles incluyen cenas especiales, spas o servicios solo para adultos.

Grupos de amigos

Ideal para despedidas de soltero, celebraciones de cumpleaños o viajes de amigos. Tener comida, bebida y entretenimiento incluidos hace que el presupuesto sea más predecible.

¿Qué aspectos revisar antes de contratar?

Tipo de hotel

No todos los “todo incluido” son iguales. Algunos hoteles de 3 estrellas ofrecen lo básico, mientras que los de 4 o 5 estrellas suman experiencias gourmet, bebidas premium y atención personalizada.

Qué está realmente incluido

Leé bien la descripción del paquete. Algunos hoteles limitan las bebidas alcohólicas a ciertas horas, o tienen restaurantes con reserva previa que no siempre están disponibles.

Actividades y entretenimiento

Algunos resorts incluyen excursiones, clases de cocina, shows en vivo o deportes acuáticos sin costo adicional. Otros pueden cobrarlos por separado.

Ubicación del resort

No es lo mismo estar frente al mar en la Zona Hotelera que a 15 minutos en taxi. Verificá en el mapa dónde queda y qué servicios hay cerca.

¿Cómo aprovechar al máximo un paquete todo incluido?

Reserva con anticipación

Mientras antes compres, más opciones tendrás y mejor será el precio. Best Day permite ver precios para distintas fechas y comparar fácilmente.

Sé flexible con tus fechas

Viajando entre semana o en temporada baja podés conseguir tarifas más accesibles. Además, los hoteles están menos saturados y la experiencia mejora.

Usá todos los servicios del hotel

Muchos viajeros contratan “todo incluido” y no aprovechan ni la mitad. Infórmate al llegar sobre los restaurantes disponibles, shows, actividades y promociones internas.

Consulta por upgrades

A veces, por un pequeño cargo adicional podés acceder a mejores habitaciones, áreas exclusivas o beneficios como early check-in o late check-out.

¿Cuáles son los destinos más recomendados en México?

Riviera Maya

Concentración de resorts de lujo, playas paradisíacas y un clima ideal todo el año. Es el destino número uno en paquetes todo incluido.

Los Cabos

Combinación de lujo y naturaleza. Muchos paquetes incluyen paseos en barco, golf o actividades acuáticas.

Huatulco e Ixtapa

Destinos más tranquilos pero con excelentes opciones all inclusive, ideales para quienes quieren desconectarse.

Puerto Vallarta y Mazatlán

Ofrecen paquetes muy completos a precios accesibles, perfectos para familias o viajes cortos.

¿Por qué comprar con Best Day?

Best Day te permite ver qué incluye exactamente cada paquete, elegir entre decenas de opciones por destino, pagar en pesos mexicanos y recibir asistencia en todo momento. Además, ofrece promociones exclusivas, pagos en cuotas y alertas de precio para que encuentres el mejor momento para reservar.