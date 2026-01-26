Remueven a José Antonio Romero Tellaeche del CIDE; Secretaría de Ciencia designa a Lucero Ibarra

Ciudad de México.- Este inicio de semana, lunes 26 de enero de 2026, comenzó a circular en redes sociales la noticia de que José Antonio Romero Tellaeche fue destituido de su cargo como director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) por Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencia. Asimismo, en su lugar fue designada Lucero Ibarra Rojas, profesora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, quien asumió el cargo como directora interina.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, la institución no se ha pronunciado oficialmente respecto al tema, ya que se trata de un hecho reciente y únicamente se dio a conocer una carta dirigida a los integrantes del Órgano de Gobierno del CIDE, en la que supuestamente Romero Tellaeche señala que la remoción anticipada de quien se encuentre al frente de la Dirección General solo puede ocurrir "cuando se acrediten fehacientemente causas legales expresamente previstas".

"Con base en lo anterior, reitero mi plena disposición a seguir desempeñando las funciones que me han sido conferidas, con estricto apego al marco jurídico aplicable, a los principios de legalidad, institucionalidad y responsabilidad pública, así como al respeto irrestricto de las decisiones que, en su caso, adopte este Órgano de Gobierno conforme a derecho", se lee en un fragmento del escrito firmado este día.

Oficio firmado por la doctora Rosaura Ruíz Gutiérrez

Cabe señalar que, con anterioridad, el funcionario público ha estado involucrado en diversas polémicas, que van desde el presunto plagio académico en dos trabajos de su autoría, hasta una de las más recurrentes relacionada con los múltiples cuestionamientos por lo que denominan su "designación irregular". Asimismo, otro de los señalamientos más graves fue cuando se le acusó de acosar y hostigar laboralmente a mujeres que se quejaron de su conducta.

uD83DuDD34José Antonio Romero Tellaeche afirma que su remoción como director del CIDE no puede darse por decisiones políticas o informales.



Sostiene que la ley exige causas específicas, debido proceso y una sesión formal del Órgano de Gobierno.



En un comunicado, señaló que mientras no… pic.twitter.com/B9qsysukEr — Azucena Uresti (@azucenau) January 26, 2026

"En mi calidad de titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, de conformidad con el artículo 94 de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, le comunico que he tenido a bien designarla, a partir de esta fecha, como directora general interina del Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C.”, se establece en el oficio firmado por la doctora Rosaura Ruíz Gutiérrez.

#ÚltimaHora | La Secretaría de Ciencia destituyó a José Antonio Romero Tellaeche de la dirección del CIDE y nombró a Lucero Ibarra como su nueva titular ?? pic.twitter.com/0q1On8ERTF — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 26, 2026

