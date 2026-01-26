Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, detalló en la conferencia matutina de este 26 de enero de 2026 que Grupo Salinas ya se acercó al director del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para realizar la liquidación del pago de impuestos. "Ellos se presentaron el jueves al SAT, plantearon su deseo de pagar y están en este momento en mesas, no de negación, sino del alcance de las disminuciones con base en la ley", agregó la presidenta.

Al expresar su intención de pagar, Grupo Salinas se hace acreedor de los beneficios que son conforme a la ley, los mismos que el SAT dará a conocer, entre ellos que se podría alcanzar un ajuste de hasta un 39 por ciento, ya que, al ser ciudadano mexicano, tiene el mismo derecho que todos los contribuyentes de obtener descuentos y planificaciones de pago.

Claudia Sheinbaum confirma que Grupo Salinas ya se acercó al SAT para liquidar adeudo de impuestos

Cabe señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró que eran improcedentes los amparos promovidos por Grupo Salinas; en consecuencia, procedía el cobro de impuestos correspondientes. La presidenta recordó que entre 2013 y 2016 el SAT determinó que los adeudos del Impuesto sobre la Renta de los ejercicios 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013; además, entre 2013 y 2023, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó las resoluciones del SAT.

En 2025, la SCJN confirmó estas resoluciones; por lo tanto, a partir de enero de 2026, se requerirá el pago correspondiente de 51 mil millones de pesos conforme al Código Fiscal de la Federación ante el SAT. Por su parte, la presidenta comentó que, de no tener una respuesta positiva de parte de Grupo Salinas, ya tienen definido cuál será el procedimiento, pero que hasta no conocerse el resultado, no se dará a conocer.

Les voy a compartir un hilo con las capturas de pantalla que algunos de mis colaboradores me enviaron por mensaje al ver esta publicación uD83DuDE0C



¡Basta ya de hacer el trabajo sucio al #CáncerMoreno extorsionador, que nos obliga a actuar como sus cobradores en el robo sistemático al… https://t.co/gDGqZoW4d8 pic.twitter.com/462B9PNty7 — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) January 24, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui