Ciudad de México.- El primer pago de la Beca Rita Cetina 2026 está próximo a realizarse; a continuación te presentamos todos los detalles sobre el pago que está destinado a estudiantes de primaria y secundaria que estén inscritos en las escuelas públicas de todo México.

Con el objetivo de fortalecer y garantizar el derecho a la educación a los menores sin importar sus circunstancias y así no tener que abandonar los estudios por falta de apoyo económico por parte de sus familias. Se ha anunciado que el calendario con las fechas de pago de la Beca Rita Cetina puede ser entre los días lunes 2 y martes 3 de febrero de 2026. El primer pago de la beca llegará para estudiantes de secundaria que ya cuenten con su Tarjeta Bienestar activada. En los últimos días ha surgido un rumor sobre un mencionado pago triple para los beneficiarios del programa.

Beca Rita Cetina 2026: todo lo que tienes que saber sobre el primer depósito del año

Recientemente, el coordinador nacional de becas, Julio César León Trujillo, mencionó que el pago triple se realizará a los estudiantes que se hayan registrado en noviembre y a los que no se les había hecho la entrega de su tarjeta, esto como pago retroactivo de los dos bimestres pasados (septiembre-octubre y noviembre-diciembre de 2025) y el actual de enero-febrero 2026.

Junto con la espera de que salga el calendario de pago de la beca en febrero 2026, cada familia recibirá el apoyo de al menos mil 900 y 700 pesos extra por cada hijo adicional que haya en el hogar y que esté inscrito en el programa Bienestar.

El pago se va a realizar por orden alfabético, con la primera letra del apellido del beneficiario. Se espera que el primer pago llegue en febrero de 2026; sin embargo, aún se espera la publicación del calendario oficial, donde vendrán los días que se recibirán los pagos. Los primeros estudiantes de secundaria que van a recibir la beca son:

Primer día de pago: apellidos que inicien con la letra A

Segundo día de pago: letra B

Tercer día de pago: letra C

México es el país del mundo que más le importa su niñez y juventud.



Por eso existen las Becas Rita Cetina y Benito Juárez: para que ninguna niña, niño, chica o chico deje de estudiar por falta de recursos. pic.twitter.com/ca8Rd8dBaU — euripides flores (@euripidesf) January 26, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui