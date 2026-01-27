Clima HOY martes 27 de enero de 2026 en la NOCHE: Se esperan LLUVIAS MUY FUERTES y FRÍO en estas regiones

Ciudad de México.- Para esta noche de martes 27 de enero de 2026 se esperan lluvias muy fuertes y bajas temperaturas o frío en diversas partes del país, así que si tienes planes para estar en el exterior, es mejor que consultes el pronóstico del clima completo. A continuación, el reporte detallado de las condiciones climatológicas a partir de las 20:00 horas de hoy y durante las primeras horas del miércoles 28 de enero. Esta información corresponde al más reciente informe emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por lo que se recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales.

De acuerdo con Conagua, para esta noche de martes 27 de enero, el frente frío número 30 y un canal de baja presión extendido sobre el occidente del golfo de México ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes y bajas temperaturas. Además, se persistirá en el llamado evento de Norte que ocasionará fuertes rachas de viento en diversas partes del país. Mientras que para mañana miércoles 28 de enero de 2026, el frente frío continuará afectando, pues persistirán los bancos de niebla en el oriente y sureste del país, ambiente frío a muy frío durante la mañana, con posibles heladas en la Mesa del Norte y Mesa Central. Aquí las regiones en las que se esperan lluvias.

Se registrarán fuertes vientos

¿Dónde lloverá este martes 27 de enero de 2026 en la noche?

Lluvias puntuales muy fuertes en:

Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca)

Oaxaca

Chiapas

Fuertes en:

Veracruz (Papaloapan)

Tabasco

Campeche

Chubascos en:

Puebla (Tehuacán-Sierra Negra)

Veracruz (Capital y Las Montañas)

Quintana Roo

Por otra parte, en las próximas tres horas se pronostica viento de 10 a 20 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 30 a 50 km/h en:

Baja California

Chihuahua

Sonora

Durango

Zacatecas

Aguascalientes

¿Cuál es el pronóstico de lluvias para mañana miércoles 28 de enero de 2026?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Veracruz (Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Capital, Papaloapan y Los Tuxtlas), Guerrero y Campeche.

Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Capital, Papaloapan y Los Tuxtlas), Guerrero y Campeche. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México, Hidalgo, Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Yucatán y Quintana Roo.

Las condiciones de cielo y #Temperatura para mañana en las diferentes regiones de nuestro país, consúltalas en el video pic.twitter.com/UCNfF1o0pz — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 28, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui