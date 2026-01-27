CLIMA México HOY 27 de enero: ¿Cuál es el pronóstico de LLUVIAS y TEMPERATURAS?

Ciudad de México.- El clima en México para hoy martes 27 de enero de 2026 estará marcado por condiciones contrastantes, con lluvias intensas en el sureste, vientos fuertes en el Golfo de México y el Istmo de Tehuantepec, además de temperaturas extremadamente frías en gran parte del norte y centro del país. Ante este panorama, es importante que la población se mantenga informada y tome precauciones. ¡Aquí la información!

Así será el clima en México este martes 27 de enero

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), durante este martes persistirá un evento de 'Norte' muy fuerte en el litoral del Golfo de México, el Istmo y el Golfo de Tehuantepec. Se esperan rachas de viento que podrían alcanzar entre 90 y 110 kilómetros por hora en el Istmo y el Golfo de Tehuantepec, mientras que en Veracruz se prevén rachas de hasta 80 kilómetros por hora.

Así será el clima en México este martes. Foto: Conagua

En Quintana Roo, los vientos podrían llegar a 70 kilómetros por hora, y en estados como Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán se mantendrán rachas de entre 40 y 60 kilómetros por hora. Estas condiciones estarán acompañadas por oleaje elevado, de hasta cinco metros de altura en el Golfo de Tehuantepec y de hasta cuatro metros en costas del Golfo de México y la Península de Yucatán. Además, el ambiente muy frío a gélido favorecerá la formación de densos bancos de niebla en la Mesa del Norte, Mesa Central y el Valle de México.

Pronóstico de lluvias para hoy

Las lluvias más intensas se concentrarán en el oriente y sureste del país. Se esperan lluvias fuertes a muy fuertes en regiones de Veracruz, particularmente en Los Tuxtlas y la zona Olmeca, así como en Oaxaca y Chiapas. También se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes en otras áreas de Veracruz, Tabasco y Campeche. En estados como Puebla, Quintana Roo y algunas zonas de Veracruz se prevén intervalos de chubascos, mientras que en el Estado de México, Guerrero y Yucatán las lluvias serán aisladas.

Estas precipitaciones podrían provocar el aumento de niveles en ríos y arroyos, así como encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.

Pronóstico de temperaturas en México

En contraste con el frío, algunas regiones del país registrarán temperaturas elevadas. Para este martes se esperan temperaturas máximas de hasta 40°C en zonas de Colima, Michoacán, Guerrero y las costas de Oaxaca y Chiapas. En el occidente, estados como Sinaloa, Nayarit y Jalisco alcanzarán valores de entre 30 y 35°C. Por otro lado, las temperaturas mínimas serán extremas en zonas serranas del norte, donde se prevén valores de hasta -15°C con heladas en Chihuahua, Durango y Coahuila.

Debido a la masa de aire ártico se prevé evento de Norte muy fuerte en el litoral del #GolfoDeMéxico e istmo y #GolfoDeTehuantepec.



En el centro del país también se esperan heladas y frío intenso, lo que podría generar afectaciones como congelamiento de la carpeta asfáltica y reducción de visibilidad por niebla.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)