Hoy No Circula 27 de enero 2026: ¿Quién NO circula HOY MARTES en CDMX y Edomex?

Ciudad de México.- ¿Este martes 27 de enero de 2026 hay modificaciones en las normas del programa Hoy No Circula por activación de la Contingencia Ambiental en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex)? Aquí en TRIBUNA te compartimos toda la información para que planifiques tus traslados en automóvil al interior de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Programa Hoy No Circula del martes 27 de enero: ¿Qué autos no circulan hoy?

De acuerdo con el reporte compartido por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) a través de sus canales oficiales, para este martes 27 de enero de 2026 no hay Contingencia Ambiental ni Doble Hoy No Circula, ya que los niveles de ozono y partículas contaminantes se encuentran dentro de los parámetros establecidos por la norma ambiental. Por lo tanto, las reglas de circulación siguen su curso regular.

Programa Hoy No Circula del martes 27 de enero. Foto: CAMe

Por otra parte, las disposiciones vigentes del programa indican que este martes no podrán circular los carros que cuentan con engomado color rosa, cuya terminación de placas sea 7 u 8, y que cuenten con holograma de verificación 1 o 2. La restricción está vigente desde las 05:00 horas hasta las 22:00 horas, tiempo del centro de México.

Es importante planear los desplazamientos con anticipación, ya que las autoridades capitalinas realizarán operativos de vigilancia durante todo el día para verificar que se cumplan las normas establecidas.

Vehículos exentos del Hoy No Circula

No todos los automotores están sujetos a las restricciones del programa. Los siguientes vehículos están exentos de la medida:

Aquellos que portan holograma 0 o 00

Autos eléctricos o híbridos

Vehículos con placas de discapacidad

Unidades destinadas a transporte escolar

Transporte de productos perecederos

Vehículos que trasladan residuos peligrosos

Automotores utilizados por autoridades de seguridad pública

Unidades de protección civil y servicios de salud

Vehículos que operan con gas natural

Unidades dedicadas al servicio urbano o público

Si tu auto se encuentra en alguna de estas categorías, podrás circular sin restricciones este martes.

Multas por incumplir el programa

En caso de no respetar las reglas del Hoy No Circula, los conductores se exponen a multas económicas. En la CDMX, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) están facultados para detener y sancionar a quienes infrinjan el programa.

La sanción equivale a 20 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que en 2025 representa una multa que puede ir de $2,262.80 hasta $3,394.20 pesos, considerando que la UMA diaria es de $113.14 pesos. Es fundamental acatar las disposiciones para evitar afectaciones económicas.

