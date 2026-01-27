Lotería Nacional: Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Mayor No. 3999 de HOY martes 27 de enero

Ciudad de México.- Hoy es martes 27 de enero de 2026 y es día de Sorteo Mayor de la Lotería Nacional. ¿Compraste tu cachito? Si la respuesta es sí, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de esta noche. Hoy se celebra el Sorteo Mayor No. 3999, que los 60 años de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa A.C. (AMMJE). Aquí te compartimos todos los detalles.

De acuerdo con la información compartida por la Lotería Nacional, la AMMJE es una organización pionera en el impulso del liderazgo femenino en el ámbito empresarial de México. Fundada en 1965 por la señora Blanca Rosa Álvarez Rodríguez, nació para fortalecer la participación de las mujeres en la vida económica del país, promoviendo su desarrollo profesional, empresarial y humano.

"AMMJE se ha consolidado como un espacio de representación, formación y vinculación para mujeres empresarias y emprendedoras, contribuyendo a la creación de redes de apoyo, al fortalecimiento de capacidades y a la promoción de la igualdad de oportunidades. La Asociación ha abierto caminos para mujeres en cúpulas empresariales y en diversos sectores de la economía, impulsando la formalización de sus empresas y su desarrollo profesional".

¿Cuánto puedes ganar en el Sorteo Mayor?

Premio Mayor: 21 millones de pesos en tres series

Premio por serie: 7 millones de pesos

Costo del cachito: $30

Costo de la serie: $600

RESULTADOS del Sorteo Mayor No. 3999 de hoy martes 27 de enero de 2026

Premio Mayor 21 millones de pesos:

48768

Segundo premio 2,550,000 pesos:

44105

Tercer premio 900,000 pesos:

01192

Cuarto premio 240,000 pesos:

30602

Quinto premio 240,000 pesos:

45190

Sexto premio 240,000 pesos:

06904

Séptimo premio 240,000 pesos:

16628

Octavo premio 120,000 pesos:

50839

Noveno premio 120,000 pesos:

43941

Décimo premio 120,000 pesos:

55228

Decimoprimer premio 120,000 pesos:

53429

Decimosegundo premio 120,000 pesos:

47899

