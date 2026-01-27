Pemex frena envío de petróleo a Cuba, Sheinbaum celebra decisión de ministros y más en Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Si no quieres perderte las noticias más importantes que ocurren dentro del territorio mexicano, tu mejor opción es el Tribuna Top 3 México. Quédate a ver este resumen para que te enteres de los últimos hechos ocurridos a nivel nacional en las últimas horas. En la edición de hoy martes 27 de enero, entérate, Claudia Sheinbaum señaló que, de las tensiones internacionales y las críticas internas que encendió el envío de petróleo a Cuba, Petróleos de México (Pemex) ha decidido frenar las exportaciones a la isla cubana. Esta decisión fue tomada por la petrolera estatal, pero el gesto responde a la soberanía del país y no a presiones externas.

México analiza invitación para unirse a la 'Junta de Paz' de Trump

La presidenta de México confirmó que su gobierno recibió una invitación del mandatario Donald Trump para que el país se integre a su llamada 'Junta de Paz', aunque subrayó que la respuesta está en análisis debido a la postura histórica de México en política exterior y su reconocimiento del Estado Palestino. Mientras que algunas naciones han rechazado la invitación del presidente estadounidense y otras siguen sin dar una respuesta, más de veinte gobiernos han anunciado que sí se sumarán a la llamada 'Junta de Paz' de Trump. Esta junta fue planteada como un mecanismo para supervisar el alto al fuego en Gaza; sin embargo, sus funciones se han ido ampliando.

Sheinbaum celebra decisión de ministros por 'regresar' camionetas de lujo

La decisión tomada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de regresar las camionetas de lujo fue celebrada por la mandataria mexicana en su reciente mañanera, quien remarcó que el máximo tribunal de justicia ahorró dinero al pueblo mexicano con esta medida. De acuerdo con la mandataria, la Suprema Corte había conseguido un ahorro de cerca de mil millones de pesos con la decisión de comprar nuevas camionetas para los ministros en lugar de seguir con el esquema de arrendamiento.

Pemex frena envío de petróleo a Cuba

Luego de las tensiones internacionales y las críticas internas que encendió el envío de petróleo a Cuba, Petróleos de México (Pemex) ha decidido frenar las exportaciones a la isla cubana; la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que esta decisión fue tomada por la petrolera estatal, pero que el gesto responde a la soberanía del país y no a presiones externas. En esta misma intervención, la mandataria federal aseguró que el país siempre ha destacado por su solidaridad y esto no cambiará. "México siempre ha sido solidario y México va a seguir siendo solidario. Entonces, la decisión de cuándo se envía, cómo se envía, pues es una decisión soberana y está en términos de lo que defina Pemex en función de los contratos o ya, en todo caso, del gobierno de una decisión humanitaria de emplear en determinadas circunstancias".

Fuente. Tribuna del Yaqui