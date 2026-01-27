Pemex: México frena envío de petróleo a Cuba; Sheinbaum lo defiende como "decisión soberana"

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este martes 27 de enero de 2026, la mandataria fue cuestionada sobre un tema de relevancia internacional: Petróleos Mexicanos (Pemex) dejó de enviar el combustible fósil a Cuba, aliado histórico de Venezuela y Nicolás Maduro.

Este tema, que ya fue publicado en medios nacionales e internacionales, ha generado tensión, debido a que Cuba enfrenta un bloqueo comercial desde hace varios años. Sin embargo, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano se limitó a decir que dejar de enviar petróleo a esta isla fue "una decisión soberana de México". Agregó que esto ocurre cuando se quiere o no, enviar este combustible a países de América Latina.

Como hemos dicho es una decisión soberana y Pemex toma sus decisiones. También como lo hemos dicho, la decisión de México de vender o dar por razones humanitarias a Cuba petróleo, pues tiene que ver también con una decisión soberana que ha venido desde hace muchos años, no es reciente", dijo la presidenta de México este martes.

En esta misma intervención, la mandataria federal aseguró que el país siempre ha destaco por su solidaridad y esto no cambiará: "México siempre ha sido solidario y México va a seguir siendo solidario. Entonces, la decisión de cuando se envía, cómo se envía, pues es una decisión soberana y está en términos de lo que defina Pemex en función de los contratos o ya en todo caso del gobierno de una decisión humanitaria de emplear en determinadas circunstancias".

Pemex suspende envío de petróleo a Cuba

Ayer, lunes 26 de enero de 2026, trascendió que Pemex habría dado marcha atrás a sus planes de enviar un cargamento de petróleo crudo a Cuba, aliada histórica del líder venezolano Nicolás Maduro, quien en este momento está encarcelado en Nueva York, Estados Unidos (EU). Según datos de Bloomberg, la empresa petrolera tenía previsto enviar el cargamento durante este mes, no obstante, habría retirado el embarque de su calendario.

Si bien esta decisión coincide con la tensión que existe en América Latina desde la intervención de EU en Venezuela (que derivó en la captura de Nicolás Maduro y la muerte de al menos 40 personas), la presidenta mexicana sostuvo que se trató de una decisión soberana.

