Ciudad de México.- Tras las irregularidades en la venta de boletos para los conciertos de BTS en México, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) inició procedimientos contra Ticketmaster, además de anunciar nuevos lineamientos. Con el revuelo que causó la agrupación surcoreana BTS con el anuncio de tres conciertos en la Ciudad de México, ARMY, que es la comunidad de admiradores de la banda, solicitó a Profeco vigilar el proceso de comercialización.

Durante la venta en tiempo real, ARMY documentó mediante redes sociales supuestas ventas físicas no informadas, incluso la aparición en simultáneo de la reventa de los boletos en plataformas como 'Stubhub' y 'Viagogo'. La diferencia en precio fue notablemente más grande, alcanzando los $382,000 en boletos donde su precio original es de $17,000 en Ticketmaster.

Profeco anuncia nuevos lineamientos en la venta de boletos en México tras irregularidades por BTS

El titular de la Profeco, Iván Escalante, anunció en la conferencia de prensa matutina del gobierno de México el inicio del procedimiento por infracción de ley contra Ticketmaster, por el incumplimiento de obligaciones establecido en el artículo 7 de la Ley de Protección al Consumidor (LFPC). Además de informar que las reventas serán sancionadas por incurrir en prácticas abusivas.

Los derechos en México para adquirir entradas para espectáculos son:

Recibir con claridad la descripción de lucha, fecha y horario del evento.

Acceder a la publicación oficial, con al menos 24 horas de anticipación a la venta de boletos, el mapa de recinto y los precios exactos de cada sección.

Conocer el costo total del boleto con cargos incluidos.

No obstante, Profeco también habilitó un correo electrónico conciertos@profeco.gob.mx para llevar un registro y mejor atención a las denuncias sobre las irregularidades en la venta de boletos en México.

Por su parte, Ticketmaster México dio a conocer que en la venta, con fecha los días 23 y 24 de enero de 2026, había más de un millón de personas, lo que agotó las localidades en 30 minutos. "Esta demanda contrastó con una disponibilidad total de 136,400 boletos, correspondiente a tres fechas, definidas previamente por el artista, su equipo y el promotor de la gira, de acuerdo con la configuración del escenario y la capacidad del recinto", mencionó la empresa.

La empresa señaló que la reventa ilegal es un desafío que enfrenta toda la industria del entretenimiento, además de invitar a los fans a no adquirir boletos a través de plataformas no oficiales ni en cualquier sitio que revenda, ya que esto implica un riesgo en la validez de las entradas y se fomentan prácticas que afectan al público y la industria.

#BoletindePrensa Profeco iniciará procedimiento por infracciones a la LFPC contra Ticketmaster



Por la falta de claridad en la información durante la venta de boletos para los conciertos de BTS, Profeco iniciará un procedimiento por infracciones a la Ley Federal de Protección al… pic.twitter.com/96XbOShaB2 — Profeco (@Profeco) January 26, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui