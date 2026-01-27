Ciudad de México.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció el Programa de Regularización Fiscal 2026 para eliminar multas y recargos en impuestos en casi su totalidad; esta medida aplica para contribuyentes con ingresos de hasta 300 millones de pesos en 2024 y busca regularizar la carga financiera que suelen generar estas sanciones.

En comunicado con la prensa, la contadora Mónica Martínez Herrera, administradora desconcentrada de Recaudación, y la administradora desconcentrada de Servicios al Contribuyente, Ivonne King Rodríguez, destacaron que esta edición es más ambiciosa que la del año pasado: "En 2025, el beneficio era para quienes ganaban hasta 35 millones de pesos; este año, el umbral se amplió hasta los 300 millones de pesos", señalaron.

SAT anuncia el Programa de Regularización Fiscal 2026, para eliminar multas y recargos en impuestos

El Programa de Regularización Fiscal ofrece descuentos de hasta el 100 por ciento en multas, recargos y gastos de ejecución. Si un contribuyente tiene un crédito fiscal, al aplicar el estímulo solo tendría que pagar la contribución básica y actualización, eliminando el peso de las multas y recargos, mencionó Mónica Martínez.

El estímulo aplica para personas físicas y morales, incluyendo asociaciones sin fines de lucro, que cuenten con ingresos de 300 millones de pesos en 2024. Sin embargo, no aplica para entidades de gobierno como lo son municipios, personas con sentencias o delitos fiscales o quienes estén en la lista de empresas que facturan operaciones simuladas. Es importante recordar que la restricción implica no haber sido beneficiado por programas de condonación previos en 2025.

Para el plazo y el procedimiento, la autoridad fiscal enfatizó que los tiempos dependen de la situación fiscal del contribuyente. Si el contribuyente detecta su omisión, tiene hasta el 31 de diciembre de 2026 para pagar en una sola exhibición y, si ya existe una deuda notificada, la solicitud de apoyo debe presentarse a más tardar el 31 de octubre de 2026.

Para facilitar el proceso, el SAT puso a disposición el sitio 'Programa de Regularización Fiscal 2026', así como la atención sin cita en las oficinas, la vía MarcaSAT con el número 55 627 22 728 y el asistente virtual OrientaSAT.

#ComunicadoSAT



El SAT implementa el programa de Regularización Fiscal 2026 para fortalecer la cultura del cumplimiento y facilitar la regularización de adeudos fiscales de:

• uD83DuDC64 Personas

• uD83CuDFE2 Empresas

Con ingresos de hasta 300 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2024,… pic.twitter.com/AM0wySyylR — SATMX (@SATMX) January 22, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui