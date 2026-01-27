Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 27 de enero en la capital

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 27 de enero, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar rutas alternas.

Esta mañana, una de las concentraciones más representativas ocurrirá entre las 08:30 y las 14:30 horas en la alcaldía Cuauhtémoc, debido a que se reunirán profesores de la Sección IX de la Ciudad de México de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la sede de la Sección ubicada en Belisario Domínguez, en el Centro Histórico; pleno de representantes de escuela y secretarios generales delegacionales, con la finalidad de presentar las propuestas para la próxima Asamblea Nacional de representantes de la CNTE, que se llevará a cabo en el estado de Mérida, Yucatán, el próximo 31 de enero.

De igual forma, un poco más tarde, a las 10:00 horas, en la alcaldía Benito Juárez, se reunirá el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Av. Insurgentes Sur No. 795, Col. Nápoles. Exigen aumento salarial para el sector académico, así como que se garantice que ningún trabajador o trabajadora administrativa o académica perciba un salario por debajo del salario mínimo constitucional.

Tráfico en CDMX hoy 27 de enero

Ahora bien, en punto de las 12:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, se concentrará el Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros de la CDMX en los Juzgados Laborales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Exigen salario justo para fortalecer las prestaciones del Contrato Colectivo de Trabajo. Es necesario destacar que se espera un aforo de aproximadamente 200 personas.

Finalmente, aproximadamente a las 13:00 horas, en las alcaldías Iztacalco, Iztapalapa y Benito Juárez, se reunirán miembros del Colectivo Plataforma 4:20 en Av. Río Churubusco y Añil, Col. Granjas; Av. Río Churubusco y Av. Pdte. Plutarco Elías Calles, Col. El Prado; así como también en Cto. Interior Avenida Río Churubusco y Tlalpan Sur/Lázaro Cárdenas. Instalarán una mesa informativa itinerante en la que se realizarán talleres enfocados en la reducción de riesgos y daños asociados al uso de drogas y el uso responsable del espacio público, sin generar afectaciones a la sociedad no consumidora.

Fuente: Tribuna del Yaqui