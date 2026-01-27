Ciudad de México.- Como muestra su gratitud, fan de BTS lleva flores a la Virgen de Guadalupe después de alcanzar boletos para ver a su agrupación coreana favorita. Con la confirmación de todos los boletos agotados para los tres conciertos de BTS en México, los fans no solo mostraron euforia, sino un agradecimiento al alcanzar boleto, el cual venía cargado de fe.

Después de varias horas cargadas de tensión durante la venta de boletos, las redes sociales se llenaron de mensajes de celebración, así como videos, capturas de pantalla y muchos gritos de emoción, marcando el momento en que los fanáticos confirmaron su asistencia a los conciertos.

Virgen de Guadalupe recibe flores de una ARMY después de alcanzar boleto para concierto de BTS

Perfilándose como uno de los eventos musicales más grandes en este 2026 en México, una joven llamó la atención de miles de usuarios de 'TikTok' al agradecer de una forma poco común. En el video se muestra cómo la ARMY porta un ramo de rosas, el cual lleva hacia una capilla como muestra de su gratitud. Ya que le atribuye el haber obtenido su boleto al concierto a la Virgen de Guadalupe.

El video no tardó en viralizarse, provocando una avalancha de reacciones por parte de usuarios que aseguraron también haber realizado actos similares tras ser confirmada su asistencia al concierto. En respuesta, las redes se llenaron de testimonios de cómo las fans llevaron flores, veladores e incluso algunas incluyeron una fotografía de su integrante favorito a diferentes templos, como la Basílica, como parte de su agradecimiento o promesas.

En los… pic.twitter.com/yG1BNX4YlR — 24 Morelos (@24_morelos) January 27, 2026

Para muchas ARMY, asistir a estos conciertos representa más que un evento; es la culminación de años de esperanza, esfuerzo y fe. Con los boletos agotados, solo queda esperar la cuenta regresiva, pero por el momento las historias de agradecimiento siguen multiplicándose en las redes, lo que demuestra que, más que un espectáculo musical, el nivel de conexión emocional que la agrupación surcoreana tiene con su fandom mexicano es muy grande.

Fuente: Tribuna del Yaqui